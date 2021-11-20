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بفعاليات منوعة.. "تنمية الأفلاج" يشارك الطفل يومه العالمي

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برامج ترفيهية وتثقيفية ومسابقات لاكتشاف القدرات بمهرجان "أفلاجنا غير"

بفعاليات منوعة..

شارك مركز التنمية الاجتماعية بالأفلاج في اليوم العالمي للطفل عبر العديد من البرامج الترفيهية والتثقيفية للأطفال بمهرجان "أفلاجنا غير" وطرح العديد من المسابقات على مسرح المهرجان .

وقام المركز مساء أمس بتنفيذ العديد من الفعاليات للأطفال زوار مهرجان "أفلاجنا غير" تزامنًا مع اليوم العالمي للطفل بتفعيل العديد من المسابقات التي تسهم في تعزيز البعد الإنساني للأطفال وتبعث الفرح والسرور في نفوسهم وتنشيط إمكاناتهم الذاتية وقدراتهم الشخصية، تضمنت ألعاب ذكاء وألعابًا حركية ومسابقات خلقت جواً من المتعة للأطفال وأسرهم.

وتم بعد ذلك توزيع العديد من الجوائز للمشاركين والحاضرين، كما كرّم مركز التنمية في ختام الفعاليات مدير إدارة مهرجان "أفلاجنا غير" الإعلامي غازي المسعري؛ نظير تعاونه في تنفيذ فعاليات الاحتفاء بالمناسبة على مسرح المهرجان، ومشاركاته التحفيزية والتشجيعية للمساهمة في نجاح المناسبة .

ويهدف اليوم العالمي للطفل إلى التنبيه على أهمية هذه الشريحة في المجتمع، وإعطائها أولوية كبيرة للرعاية والاهتمام .

بفعاليات منوعة..

بفعاليات منوعة..

بفعاليات منوعة..

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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