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مصر تعيد إحياء "طريق الكباش" الأثري بمدينة الأقصر باحتفال كبير
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الجمعة 26 نوفمبر 2021 12:20 مساءً
تجديدات الحبس في أسبوع) ..نجل حازم أبوإسماعيل والمتهمين بقتل خالهم بسبب الميراث
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الجمعة 26 نوفمبر 2021 12:18 مساءً
من بينهم خالد الغندور ..مرتضى منصور ..أيمن بهجت قمر (حصاد المشاهير في أسبوع )
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الجمعة 26 نوفمبر 2021 12:18 مساءً
ضبط المتهم بقل «ميكانيكي» الفيوم
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الجمعة 26 نوفمبر 2021 12:18 مساءً
«الداخلية» توزع «بطاطين» على أهالى «المحروسة والسلام»
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الجمعة 26 نوفمبر 2021 12:18 مساءً
إحباط تهريب بضائع محظورة لميناء بورسعيد
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الجمعة 26 نوفمبر 2021 12:18 مساءً
ضبط عاطل بحوزته سلاح نارى ومخدرات بالشرقية
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الجمعة 26 نوفمبر 2021 12:18 مساءً
اقبال كبير على انتخابات الأهلي .. وحسن حمدي يدلي بصوته
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الجمعة 26 نوفمبر 2021 12:18 مساءً
عائلة مارادونا تطالب بتحقيق آخر أمنياته في ذكرى رحيله الأولى
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الجمعة 26 نوفمبر 2021 12:18 مساءً
لا تتناولوا بذور الفاكهة.. أستاذة سموم تحذر منها ومن «الأرملة السوداء» (صور)
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الجمعة 26 نوفمبر 2021 12:18 مساءً
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فيديو اليوم السابع
سقوط أمطار متوسطة بالإسماعيلية وتغيير مفاجئ في حالة الطقس
فيديو
فيديو اليوم السابع
السبت 20 نوفمبر 2021 01:34 مساءً
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