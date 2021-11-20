الخطيب يعقد آخر ندوته الانتخابية غدًا في مقر الأهلي بالجزيرة

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يعقد محمود الخطيب رئيس النادى الأهلى والمرشح على نفس المنصب في الانتخابات المقرر لها يوم الجمعة المقبل ندوته الانتخابية الثالثة في السابعة مساء غد الأحد بمقر النادي بالجزيرة، لشرح البرنامج الانتخابي لقائمته.

يتحدث الخطيب خلال الندوة عن المحاور الرئيسية التي يتركز عليها البرنامج الانتخابي والذي يتضمن العديد من المفاجآت ويسعي لإحداث نقلة تنموية هائلة في النادي على الصعيد الاقتصادي والخدمي والإداري والرياضي والاستثماري، وفقا للرؤية الاستراتيجية الشاملة التي وضعها الخطيب للنادي الأهلى خلال المرحلة المقبلة بهدف تحقيق طموحات أعضاء النادى وجماهيره.

وشهدت ندوتا الخطيب في فرع الشيخ زايد وفرع مدينة نصر نجاحا كبيرا وتفاعلا ملحوظاً من أعضاء الجمعية العمومية للنادي الذين أشادوا بالإنجازات والنجاحات التي تحققت خلال السنوات الأربع الماضية، بالاضافة إلى الطفرة الإنشائية الكبيرة ووصول ميزانية النادي لأرقام غير مسبوقة وتحقيق فرق النادي لمعظم البطولات التي شاركت بها، وحصول فريق الكرة على لقبين لدوري ابطال أفريقيا وبرونزية كأس العالم للأندية بخلاف الفوز بالدوري والكأس والسوبر المصري والسوبر الأفريقي

ويطالب الخطيب أعضاء الجمعية العمومية للأهلي على ضرورة اختيار القائمة الكاملة التي يقودها للحفاظ على استقرار النادي واستكمال مسيرة الانجازات، خاصة أنها تضم مجموعة من الخبرات والكفاءات الذين نالوا تزكية ودعم وتأييد لجنة حكماء ورموز النادي.