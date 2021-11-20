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اليوم مؤتمرًا صحفيًا لمنتخب «مبتوري الاطراف» استعدادا لبطولة أفريقيا

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اليوم مؤتمرًا صحفيًا لمنتخب «مبتوري الاطراف» استعدادا لبطولة أفريقيا اليوم مؤتمرًا صحفيًا لمنتخب «مبتوري الاطراف» استعدادا لبطولة أفريقيا

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يشارك المهندس ممدوح عيد الرئيس التنفيذي لنادي بيراميدز في فعاليات المؤتمر الصحفي للإعلان عن منتخب لكرة القدم لمبتوري الأطراف والذي يشارك في بطولة أفريقيا بتنزانيا خلال الفترة من ٥ ٢٥ نوفمبر الجاري وحتى ٥ ديسمبر المقبل.

ويقام المؤتمر الصحفي اليوم في الثامنة مساء بقاعة مؤتمرات المركز الأولمبي بالمعادي للإعلان عن وجهازه الفني، بحضور الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضية وتحت إشراف اللجنة البارالمبية المصرية برئاسة الدكتورة حياة خطاب والمهندس ممدوح عيد.

ويلقي الرئيس التنفيذي لنادي بيراميدز كلمة خلال المؤتمر الصحفي للحديث عن دور النادي كونه أول من يؤسس فريقا لكرة القدم من مبتوري الأطراف ويضم المنتخب الحالي ١١ لاعبا من أصل ١٢ من نادي بيراميدز الذي يولي اهتماما بالغا باللعبة وفريقها.

المصرى اليوم

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