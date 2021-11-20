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تشكيل ليفربول المتوقع اليوم أمام ارسنال في الدوري الإنجليزي

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تشكيل ليفربول المتوقع اليوم أمام ارسنال في الدوري الإنجليزي تشكيل ليفربول المتوقع اليوم أمام ارسنال في الدوري الإنجليزي

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تحت شعار لا بديل عن الفوز من أجل استعادة نغمة الانتصارات والحفاظ على آماله في المنافسة على لقب الدوري الإنجليزي الممتاز يستضيف فريق ليفربول مساء اليوم السبت نظيره فريق أرسنال في مواجهة قوية ومثيرة.

تأتي المباراة بين الفريقين ضمن منافسات الجولة الثانية عشر من عمر بطولة البريميرليج ويبحث فيها الفريقان عن نتيجة إيجابية خاصة في ظل عروض ارسنال المميزة في الفترة الماضية.

وحذر الألماني يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول لاعبيه من قوة المنافس والصحة التي يعيشها في الأسابيع الماضية وهو ما جعل الفريق اللندني يزاحم الكبار على المربع الذهبي للدوري الإنجليزي الممتاز.

ووفقاً للغيابات في صفوف فريق ليفربول والخطة التي وضعها يورجن كلوب للمباراة ينتظر أن يخوض الريدز المباراة بتشكيلة تضم:

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في حراسة المرمى: أليسون بيكر.

في خط الدفاع: جويل ماتيب وفيرجيل فان دايك وتسيميكاس وترينت ألكسندر أرنولد.

في خط الوسط: فابينيو وجوردان هندرسون وتشامبرلين.

في خط الهجوم: محمد صلاح ودييجو جوتا وساديو ماني.

المصرى اليوم

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