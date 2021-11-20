الأهلي يتحدى دجلة في بطولة الجمهورية

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يلتقي فريق الناشئين لكرة القدم بالنادي الأهلي «مواليد ٢٠٠٧» اليوم السبت مع مضيفه وادي دجلة، في اللقاء الذي يجمع الفريقين، ضمن الجولة الثامنة من بطولة الجمهورية.

يدخل أهلي ٢٠٠٧ مباراة اليوم وهو يسعى لاستعادة نغمة الفوز وتعويض نتيجة المباراة السابقة، بعدما خسر أمام ضيفه الاتحاد السكندري بهدف دون رد.

وجمع أهلي ٢٠٠٧ في رصيده ١٦ نقطة، من الفوز في ٥ مباريات، والتعادل في مباراة واحدة، والخسارة في مثلها، بعدما فاز على كل من الشرقية للدخان بسبعة أهداف دون رد، وعلى غزل المحلة بستة أهداف دون رد، وعلى إنبي ٣ - ١، وعلى المقاولون ٤ - ٣، وعلى الإسماعيلي ٢ - صفر، وتعادل مع فاركو ١ - ١، وخسر أمام الاتحاد السكندري بهدف دون رد، مسجلًا ٢٣ هدفًا، مقابل ٦ أهداف في مرماه.

ويضم الجهاز الفني لفريق ٢٠٠٧ بالأهلي أسامة زكي مديراً فنياً وسعيد صبحي مدرباً مساعداً ومحمود عبد الله مدرباً لحراس المرمى وصابر سنادة إداري الفريق وحسن عبد المطلب طبيب الفريق ومحمد نحلة مخطط الأحمال والإعداد البدني وناجح أبو زهرة إخصائي التدليك.