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الأهلي يستضيف الاتحاد السكندرى في بطولة الجمهورية للشباب

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الأهلي يستضيف الاتحاد السكندرى في بطولة الجمهورية للشباب الأهلي يستضيف الاتحاد السكندرى في بطولة الجمهورية للشباب

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يستضيف فريق الشباب لكرة القدم بالنادي الأهلي مواليد ٢٠٠١ نظيره الاتحاد السكندري، على ملعب الأهلي بمدينة نصر، في المباراة التي تجمع الفريقين، اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة السابعة من دوري الجمهورية للشباب.

يخوض أهلي ٢٠٠١ مباراة اليوم وهو يبحث بقوة عن استعادة نغمة الانتصارات، وتحقيق الفوز على الاتحاد، لكي يعوض نتيجة مباراته السابقة أمام فاركو، والتي تعادل خلالها بهدف لمثله، وذلك في إطار سعيه للحفاظ على لقبه الذي تُوج به في الموسم الماضي.

وفي لقاء فاركو سجل محمد فخري هدف التقدم للأهلي في الدقيقة ٦٨، بتسديدة بالقدم اليسرى، إلا أن أصحاب الأرض نجحوا في تسجيل هدف التعادل في الدقيقة الأخيرة من الوقت بدل الضائع، لتنتهي المباراة بنتيجة ١ - ١.

وجمع أهلي ٢٠٠١ هذا الموسم ١٤ نقطة، من الفوز في ٤ مباريات، والتعادل في مباراتين، حيث فاز على الشرقية للدخان بخماسية نظيفة، وعلى غزل المحلة برباعية مقابل هدف، وعلى إنبي بثلاثية مقابل هدف، وتعادل مع المقاولون العرب بهدف لمثله، وفاز على الإسماعيلي بهدفين دون مقابل، وتعادل مع فاركو بهدف لمثله، مسجلًا ١٦ هدفًا مقابل ٤ أهداف في مرماه.

ويضم الجهاز الفني لفريق شباب الأهلي عمرو أنور مديراً فنياً وأحمد عبد الظاهر مدرباً مساعداً وإيهاب خميس مدرباً لحراس المرمى وأحمد عبد الله إداري الفريق وحسن فاضل طبيب الفريق ومحمد حسن مخطط الأحمال ومحمد السيد إخصائي التدليك.

المصرى اليوم

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