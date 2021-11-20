السمري يتسبب في ازمة ويتحدي وزير الرياضة بسبب توقيع الكارنيهات الجديدة

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نشبت ازمة كبيرة بين وزارة الرياضة برئاسة الدكتور اشرف صبحي وزير الشباب والرياضة وبين اللجنة المؤقتة المكلفة بتسيير اعمال نادي الزمالك بسبب اعلان حسين السمري القائم باعمال المدير التنفيذي المؤقت للجنة طبع عدد من الكارنيهات الجديدة لاعضاء الجمعية العمومية قبل ساعات قليلة من موعد انتهاء عمل اللحنة في الثالث والعشرين من نوفمبر الجاري

وتعود الازمة في اصرار حسين السمري علي طبع اسمه علي الجزء الاول من كارنيهات الأعضاء باعتبار انه القائم باعمال المدير التنفيذي للقلعة البيضاء رغم ان تكليفه ينتهي رسميا يوم الثلاثاء المقبل فضلا عن تحدي السمري لوزير الرياضة بطباعة الكارنيهات رغم تحذير الوزيرمن طباعتها لتفادي الصدام مع المستشار مرتضي منصور رئيس مجلس الادارة خصوصا بعد حصول الاخير علي حكم قضائي بعودتهلرئاسة النادي

ووفقا لمصدر مسؤول داخل وزارة الرياضة فان اللجنة طلبت من الوزير طباعة أول ٢٤٠٠ كارنيه وفقا للتسلسل الرقمي الاعضاء إلا أن الوزير طالب بتاجيل الامر لحين الفصل في موقف عودة مرتضي منصور لمنصبه هو مجلسه المنتخب والذي سبق واعلن الوزير انه مازال يدرس الحكم القضائي

وشدد المصدر ان طباعة الكارنيهات بتوقيع السمري غير قانوني خصوصا وانه صادر بحقه حكم قضائي برحيله عن منصبه هو والمدير المالي وبالتالي فان هذه الكارنيهات قد يعاد طبعها مره ثانية حالة عودة المجلس المنتخب لاسيما وان الحكم القضائي شمل المدير التنفيذي والمدير المالي باستبعادهما إلا ان عدم تنفيذ الوزير للحكم هو الذي يحصن السمري ولجنة الزمالك

ووضع موقف اللجنة والقائم باعمال المدير التنفيذي وزير الرياضة في موقف صعب للغاية حول هذه الازمة التى لابد من حلها في اسرع وقت ممكن قبل بدء توزيع الكارنيهات الجديدة

ياتي هذا فيما سبق وأعلن الدكتور حسام المندوه عضو اللجنة المكلفة بإدارة نادي الزمالك والمشرف العام على قسم الاشتراكات والعضويات بالنادي أن الدفعة الأولى من الكارنيهات الجديدة سيتم تسليمها السبت وذلك بعد انتهاء الهيئة القومية للبريد من طباعة 2243 كارنيهابالشكل الجديد.

وأضاف المندوه أنه سيتم توزيع باقي الكارنيهات تباعا وذلك بعد الاتفاق مع الهيئة على زيادة معدل طباعة الكارنيهات الجديدة خلال هذه الفترة، حتى يتسنى لجميع الأعضاء المسددين للاشتراكات تسلم الكارنيه الجديد في وقت قصير على أن يتم الإعلان عن موعد تسليم باقي الكارنيهات من خلال الموقع الرسمي للزمالك ولوحة الإعلانات بالنادي.

وحول الامتيازات التي يقدمها الكارنية الجديد، قال المندوه في تصريحات خاصة للموقع الرسمي: «الكارنيه الجديد هو عبارة عن بطاقة إلكترونية مخصصة ذات شريحة ذكية متعددة الاستخدامات ومشفرة طبقا لمعايير السلامة والأمان الدولية لاستخدامات أعضاء النادي، ويستخدم أيضا كأداة دفع إلكترونى متكامل لكل الخدمات المالية والمدفوعات والاشتراكات بأنواعها داخل النادي أو خارجه، وكذلك السماح بدخول وخروج العضو من البوابات الإلكترونية للنادي وذلك من خلال الربط مع نظام إدارة اشتراكات عضويات النادي».

وأوضح المندوه أن الكارت الجديد للعضوية مدونة عليه بيانات عضو النادي وصورته الشخصية بالإضافة إلى بيانات تنفيذ المعاملات المالية ويستخدم في تنفيذ كل المعاملات المحلية والدولية مثل عمليات الشراء من المتاجر والمواقع الإلكترونية وسداد الفواتير وشحن خطوط المحمولوخدمة السحب النقدي من ماكينات الصراف الآلى المملوكة للبريد المصري والمملوكة للبنوك المختلفة داخل النادي وخارجه.

وتابع المندوه بأنه يستخدم أيضا في سداد الاشتراكات وغيرها من الخدمات التي يقدمها النادي للأعضاء.. كما يتم شحن رصيد الكارت منخلال المكاتب البريدية وماكينات الصراف الآلى الخاصة بالبريد المصري أو من خلال تحويل الرصيد بين كروت الأعضاء باستخدام تطبيقالمحمول المخصص للأعضاء أو من خلال استقبال تحويلات بنكية من البنوك الأخرى على رقم الكارت.

ووجهت إدارة الاشتراكات وشئون العضوية بالنادي، أعضاء النادي بالتوجه لقسم الاشتراكات غدا السبت لتسلم بطاقة العضوية للموسم2021-2022 وذلك للعضويات من أرقام ( 1) إلى ( 2243 ) على أن يتم تسليم بطاقات العضوية على النحو الآتي:

العضويات من 1 إلى 750 شباك رقم 2

العضويات من 751 إلى 1500 شباك رقم 3

العضويات من 1501 إلى 2243 شباك رقم 4.