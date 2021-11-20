ريتشارد الحاج ردًا على ساويرس: «بتقارن بين الأمير هاني شاكر وكسبرة وشاكوش وفلفل؟!»

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حرص المنتج ريتشارد الحاج، على دعم نقيب المهن الموسيقية هاني شاكر، بعد اتخاذه قرارًا حاسمًا بوقف 20 مؤدي لأغاني المهرجانات، وعدم منحهم أي تصاريح بالغناء سواء في الأفراح أو الحفلات أو أماكن السهرات.

وكتب «الحاج» عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي، فيس بوك، ردًا على تصريحات رجل الأعمال نجيب ساويرس، أن القرار وراءه «نفسنة من هاني شاكر»: «مش مصدق أنه ممكن تقارن قامة وقيمة فنية عظيمة وآخر العمالقة أمير الغناء هاني شاكر بـ(كسبرة وشاكوش وكمون وفلفل)؟، ومش مصدق أنك ممكن تفضل مونولوج كوميدي راقص اسمه (مهرجان) على أرق أغاني عربية في تاريخ الأغنية، نسيانك صعب أكيد، غلطة، كده بردو يا قمر، لسة بتسألي، ياريتني، حكاية كل عاشق، ياااه أجمل أغاني بجد وتاريخ عظيم وراقي واحساس وذكريات، أنت حر اسمع اللي أنت عايزه لكن إياك تعمل مقارنة».

هاجم رجل الأعمال المهندس نجيب ساويرس، هاني شاكر نقيب المهن الموسيقية، بعد إصدار مجلس نقابة المهن الموسيقية قرار بمنع 19 من مطربي المهرجانات من الغناء.

وقال نجيب ساويرس: «كل واحد حر يسمع اللي عايز يسمعه ومحدش يعمل ولي علينا، أحنا أحرا».

وأضاف «إحساسي أن الموضوع فيه نفسنة وغيره، وأحنا أحرار نسمع اللي أحنا عاوزينه».

ورد نجيب ساويرس على تحديه لنقابة المهن الموسيقية في منح الغناء لمطربي المهرجانات في مهرجان الجونة المقبل، قائلًا:«أنا قد كلمتي وأنا هجيب مطربي المهرجانات وان عاكسني أنا هاعرف ارد برضه بالقانون».

وطالب ساويرس مطربي المهرجانات الممنوعين من الغناء بقرار نقابة المهن الموسيقية بالذهاب إلى محكمة القضاء الإداري«.

وعن دور نقابة المهن الموسيقية قال نجيب ساويرس «دور نقابة الموسيقين هو العلاج والمعاشات لكن محدش ادالك سلطة أنك تبقى قيم على أذواقنا في السمع يعني».