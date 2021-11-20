أخبار عاجلة

مصر تعيد إحياء "طريق الكباش" الأثري بمدينة الأقصر باحتفال كبير -
تجديدات الحبس في أسبوع) ..نجل حازم أبوإسماعيل والمتهمين بقتل خالهم بسبب الميراث -
من بينهم خالد الغندور ..مرتضى منصور ..أيمن بهجت قمر (حصاد المشاهير في أسبوع ) -
ضبط المتهم بقل «ميكانيكي» الفيوم -
«الداخلية» توزع «بطاطين» على أهالى «المحروسة والسلام» -
إحباط تهريب بضائع محظورة لميناء بورسعيد -
ضبط عاطل بحوزته سلاح نارى ومخدرات بالشرقية -
اقبال كبير على انتخابات الأهلي .. وحسن حمدي يدلي بصوته -
عائلة مارادونا تطالب بتحقيق آخر أمنياته في ذكرى رحيله الأولى -
لا تتناولوا بذور الفاكهة.. أستاذة سموم تحذر منها ومن «الأرملة السوداء» (صور) -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. RT Arabic (روسيا اليوم)

محتجون على قيود كورونا يحولون وسط مدينة هولندية إلى جهنم

Print

معلومات الكاتب

مدير عام الموقع

مواضيع متعلقة
مصر تعيد إحياء "طريق الكباش" الأثري بمدينة الأقصر باحتفال كبير

مصر تعيد إحياء "طريق الكباش" الأثري بمدينة الأقصر باحتفال كبير

الحرب في إثيوبيا.. هل تحسم قوات تيغراي المعارك بدخول أديس أبابا؟

الحرب في إثيوبيا.. هل تحسم قوات تيغراي المعارك بدخول أديس أبابا؟

شاهد.. يفر من منزله قبل ثوان من سحقه بموجة من المياه الحمراء

شاهد.. يفر من منزله قبل ثوان من سحقه بموجة من المياه الحمراء

فرنسا: معالجة سيئة لوضع المهاجرين في بريطانيا

فرنسا: معالجة سيئة لوضع المهاجرين في بريطانيا