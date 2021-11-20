عضو اختبارات «الموسيقيين» : كل محاولات حمو بيكا أن يكون مطربًا وعضو نقابة فشلت

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دعم الملحن محمد ضياء، قرار منع 20 من مطربي المهرجانات من نقابة المهن الموسيقية برئاسة هاني شاكر.

محمد ضياء - صورة أرشيفية

وكتب عبر حسابه الخاص على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: «الحقيقة أنا ماعنديش كلام يتقال أو رد على الناس اللى مش فاهمه حاجة وبتتكلم في موضوع وقف أغاني المهرجانات والكلام اللي بيتقال ده، بجد حاجة تضحك، الناس بتتكلم على نوعية الاغاني وسايبين المهم، اللي هو الأصوات لاتصلح للغناء ولا حتى الأداء، وهو ده من أهم أدوار النقابة، بان الصوت يعتمد أو لا يصلح للاعتماد».

وأضاف: «كنت من ضمن لجنة القيد في اختبارات النقابة ومعي هاني شنودة وسامي الحفناوي من خارج مجلس إدارة النقابة، وحاولنا كثير بكافة الطرق أثناء الاختبار نعطي أكثر من فرصة لهؤلاء الاصوات وعلى رأسهم حمو بيكا، ولكن للاسف كل المحاولات باءت بالفشل، يعني الناس دي اخذت فرصتها بجد، وأعتقد أن هاني شاكر ورد النقابة قال كل حاجة ممكن تتقال.