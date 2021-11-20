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كشف حقيقة محاولة خطف طفل في «توك توك» بالدقهلية

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كشف حقيقة محاولة خطف طفل في «توك توك» بالدقهلية كشف حقيقة محاولة خطف طفل في «توك توك» بالدقهلية

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كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات تداول مقطع على موقع التواصل الإجتماعى «فيس بوك» يتضمن محاولة أحد الأشخاص جذب طفل داخل مركبة «توك توك» بالدقهلية وضبط مرتكبى الواقعة.

بالفحص، تم التوصل إلى الطفل المذكور وبإستدعائه قرر أنه حال عودته من المدرسة وسيره بأحد الشوارع بدائرة المركز، فوجىء بمركبة «توك توك» يستقلها ثلاثة أشخاص قام أحدهم بجذبه مما آثار فزعه.

تم تشكيل فريق بحث برئاسة قطاع الأمن العام وبالإشتراك مع إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن الدقهلية أسفرت جهوده عن تحديد مركبة «التوك توك» بمقطع الفيديو وتبين أنها قيادة سائق ومرافقيه طالبان.

عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافهم وأمكن ضبطهم، وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكاب الواقعة، وأضاف أحدهم أنه من قام بجذب الطفل على سبيل المزاح.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

المصرى اليوم

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