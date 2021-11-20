بدء تطعيم الجرعة الثانية لعمال حفر الخط الثالث لمترو الأنفاق

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قال الدكتور محمود حسن، مدير الإدارة الطبية للخط الثالث لمترو الأنفاق، إنه بدء اليوم تطعيم 250 بالجرعة الثانية ضد فيروس كورونا من إجمالي 1850 عامل، كانوا تلقوا الجرعة الأولى.

وأكد مدير الادارة الطبية بمشروع حفر الخط الثالث لمترو الأنفاق أنه يراع الوصول لتعطيم جميع العاملين خلال الفترة القليلة المقبلة حسب توجيهات الدولة المصرية بعدم السماح لأي موظف أو عامل بممارسة عمله إلا بعد تلقيه اللقاح.

وأكد حسن، أنه تم وضع خطة متكاملة لانهاء التطعيمات بين جميع العاملين البالغين 4000 الاف عامل واسرهم حسب اجندة عمل الشركة الفرنسية في مختلق مواقع العمل بمشروع حفر المرحلة الثالثة للخط الثالث لمترو الأنفاق.

وأشار مدير الادارة الطبية بمشروع حفر الخط الثالث لمترو الأنفاق إلى انه هناك تنسيق دائم بين وزارة الصحة والادارة الطبية لازالة كافة المعوقات والتسهيل للحصول على اللقاح لعمال حفر الخط الثالث لمترو الأنفاق.

وتابع حسن أن الادارة الطبية تقوم بتوعية العاملين بفيرس كرونا وكيفية التعامل معه، أهمية تطبيق الإجراءات الاحترازية، بمشروع حفر الخط الثالث معه لافتا إلى انه في حالة الابلاغ عن أي حالة مصابة بكرونا يتم رفع حالة الطوارئ في الموقع بالكامل وتقوم الادارة الطبية بالشركة الفرنسية بمراجعة الحالة الصحية لكافة العاملين عن طريق المسح الطبي الفوري للتأكد من سلامة افراد الموقع.

وأكد مدير الادارة الطبية بمشروع حفر الخط الثالث أن الشركة قامت بمضاعفة ايام تلقي اللقاح إلى ثلاث ايام، رغبة منها في تنفيذ قرارات الدولة الخاصة بحماية جميع العاملين بها.