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دعاء المطر .. تعرف على أشهر الأدعية الواردة عن النبي عند سقوط الأمطار ()

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دعاء المطر .. تعرف على أشهر الأدعية الواردة عن النبي عند سقوط الأمطار (فيديو) دعاء المطر .. تعرف على أشهر الأدعية الواردة عن النبي عند سقوط الأمطار ()

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دعاء المطر.. مع بداية فصل الشتاء وموسم سقوط الأمطار الغزيرة، يتساءل الكثير من المسلمين حول دعاء سقوط المطر لأنه من الأشياء المستحبة والواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم، حيث روت السيدة عائشة رضى الله عنها، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا رأى المطر قال "اللهم صيباً نافعاً‪".

دعاء المطر المستجاب

ايضا ان دعاء المطر من أهم الأدعية التي رددها الصحابة والتابعون، ولعل أشهرها "اللَّهُمَّ صَيِّبًا نَافِعًا، اللَّهُمَّ صَيِّبًا هَنِيئًا، اللهم لا تقتلنا بغضبك، ولا تهلكنا بعذابك، وعافنا قبل ذلك، اللهم إنى أسألك خيرها وخير ما فيها، وخير ما أرسلت به، ‏وأعوذ‪‎ ‎بك من شرها، وشر ما فيها، وشر ما أرسلت به‪".

تابع ايضا: دعاء المطر مستجاب.. تعرف على الأدعية الواردة عن النبي

دعاء المطر كما ورد عن النبي

كما وورد أيضا فى دعاء المطر: "اللَّهُمَّ حَوَالَيْنَا وَلاَ عَلَيْنَا، اللَّهُمَّ عَلَى الآكَامِ وَالظِّرَابِ، وَبُطُونِ الأَوْدِيَةِ، وَمَنَابِتِ الشَّجَرِ".

دعاء نزول المطر - صورة أرشيفية

وتقدم بوابة "المصري اليوم" بعض ادعية نزول المطر، كما وورد أيضًا في دعاء المطر عدد من الأدعية: "اللهم اسقنا غيثاً مغيثاً مريئاً نافعاً غير ضار، اللهم اسقنا غيثاً مغيثاً مريئاً نافعاً غير ضار، اللهم أنت الله لا إله إلا أنت الغنى ونحن الفقراء، أنزل علينا الغيث، واجعل ما أنزلت لنا قوة وبلاغاً إلى حين، اللهم إنى أسألك خيرها وخير ما فيها، وخير ما أرسلت به، ‏وأعوذ‎ ‎بك من شرها، وشر ما فيها، وشر ما أرسلت به ، اللهم لا تقتلنا بغضبك، ولا تهلكنا بعذابك، وعافنا قبل ذلك، سبحان الذي يسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته".

المصرى اليوم

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