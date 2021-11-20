نائب: صراعات شركات الأدوية وراء شائعات الآثار الجانبية للقاحات

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قال النائب علاء حمدى قريطم عضو مجلس النواب ان صراعات شركات الأدوية تختلف عن أرض الواقع فيما يتعلق بالآثار الجانبية للقاحات وهى صراعات اقتصادية وأن نسب الآثار الجانبية للقاحات هي النسب المعهودة وأنه تم تطعيم 22 مليون مصرى، ولم نرصد أي آثار جانبية غير الاثار الطبيعية والمعروفة.

وطالب «قريطم» في بيان له أصدره اليوم السبت جميع المواطنين ممن لم يحصوا على اللقاح الاسراع في الحصول عليه لأهميته القصوى في الحد والتخفيف من الاثار والتداعيات السلبية لفيروس كورونا .

وأضاف أن هناك دراسات أكدت أن غالبية من تعرضوا للموت من المصابين بفيروس كورونا كانوا من الذين لم يتلقوا لقاح كورونا.

وأشار النائب إلى نجاح الحكومة في توفير جميع انواع اللقاحات الخاصة بفيروس كورونا وعلى خطتها في تلقيح المواطنين خاصة بعد انتشار عدد كبير من مراكز اللقاحات بمختلف المحافظات والمدن والمراكز والاحياء والقرى على مستوى الجمهورية متوقعاً استمرار الصراعات بين شركات الدواء العالمية حول لقاحات فيروس كورونا لتحقيق أكبر مكاسب مالية.