مديرة خدمة كبار العملاء بأحد البنوك تستولى على أموال عميل بطريقة احتيالية

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ألقت أجهزة الأمن، اليوم السبت، القبض على مديرة خدمة كبار العملاء بأحد البنوك، لاستيلائها على مبالغ مالية من حساب أحد العملاء بطريقة احتيالية مستغلة طبيعة عملها.

تلقت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بلاغًا من أحد الأشخاص «يحمل جنسية أجنبية» بتعرضه لواقعة احتيال والاستيلاء على مبالغ مالية من حسابه بأحد البنوك بالبلاد عن طريق عمليات تحويل مبالغ مالية من حسابه البنكي لحساب أحد الأشخاص بالبلاد دون وجود ثمة معرفة أو علاقة به.

تم تشكيل فريق بحث جنائي أسفرت جهوده عن أن وراء يرتكاب الواقعة موظفة بأحد البنوك، مقيمة بدائرة قسم شرطة التجمع الأول بالقاهرة، إذ استغلت طبيعة عملها كونها «مديرة خدمة كبار العملاء بالبنك» وتمكنت بطرق احتيالية من الحصول على توقيع الشاكي المطابق لنموذج توقيعه المعتمد لدى البنك على مستندات بنكية على بياض «نماذج تحويل مبالغ مالية»، وذلك حال تردده على البنك لإنهاء إجراءات خاصة على حسابه، وعقب علمها بسفره خارج البلاد قامت بإجراء عمليتي تحويل مبالغ مالية بموجب أوامر التحويل التي تم التوقيع عليها خلسة من حساب الشاكي إلى حساب أحد أقاربها، مقيم بمحافظة دمياط، وهو ما مكنها من الاستيلاء على تلك المبالغ المالية.

بتقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن القاهرة، تمكنت قوة امنية من ضبطها أثناء تواجدها بدائرة قسم شرطة مدينة نصر أول بالقاهرة، وبمواجهتها اعترفت بارتكابها الواقعة، وقيامها بتحويل المبلغ المستولى عليه إلى حساب بنكي باسم أحد أقاربها «دون علمه» بأن تلك المبالغ المالية من جريمة احتيال.