يحيي خليل يستعد لحفلين في أوبرا القاهرة والإسكندرية

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يفتتح الموسيقار العالمى يحيى خليل موسمه الجديد في مصر بحفلين يقاما في الثامنة مساء الأربعاء ٢٤ نوفمبر على المسرح الصغير باوبرا القاهرة والجمعة ٢٦ نوفمبر على مسرح سيد درويش «أوبرا الإسكندرية».

يتضمن برنامج الحفلين باقة متنوعة من أعماله التي تتميز بطابع فنى فريد وتدمج بين الموسيقى المصرية وقالب موسيقى الجاز بالإضافة إلى مختارات من المؤلفات العالمية ومجموعة من أشهر الحان الموسيقى العربية برؤيته الخاصة.

يذكر أن يحيى خليل يعد أول من أدخل موسيقى الجاز إلى مصر والشرق الأوسط، تواصلت رحلته الفنية على مدار عقود نجح خلالها في تكوين قاعدة جماهيرية محلية واجنبية عريضة من مختلف الفئات العمرية، قدم أكثر من خمسة الآف حفل في 200 مدينة حول العالم وعاد مؤخرا إلى الوطن بعد جولة فنية ناجحة بالولايات المتحدة شملت حفلا بحديقة شيكاغو هامبولدت بمناسبة يوم الأمم المتحدة العالمي للسلام وجاءت ضمن فعاليات مهرجان شيكاغو الدولي للموسيقى .