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"الأمن السيبراني" يقدم توصيات للوالدين لحماية الأطفال من مخاطر الإنترنت

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"الأمن السيبراني" يقدم توصيات للوالدين لحماية الأطفال من مخاطر الإنترنت "الأمن السيبراني" يقدم توصيات للوالدين لحماية الأطفال من مخاطر الإنترنت
من بينها تحديد أوقات لاستخدام الأجهزة الإلكترونية.. وتعزيز التواصل معهم

أكد المركز الوطني الإرشادي للأمن السيبراني أن للإنترنت والأجهزة الإلكترونية تأثيرًا ومخاطر بالغة على الأطفال، خاصة عند استخدامها بشكل يومي.

وأشار المركز إلى أن الأساليب المستخدمة لاستهداف الأطفال تتضمن التنمر الإلكتروني والجرائم الإلكترونية والاحتيال الإلكتروني، والمحتوى غير الأخلاقي، وزرع الأفكار الضالة والعدوانية.

ودعا المركز الوالدين إلى القيام بعدد من الأمور للحد من هذه الأضرار؛ من بينها الرقابة الأبوية خلال ضبط إعدادات التطبيقات، تحميل برامج الحماية وتحديثها لتقليل مخاطر الاختراق، إرشاد الطفل إلى الممارسات الآمنة "عدم الضغط على روابط مجهولة، عدم تحميل المرفقات"، تحديد أوقات لاستخدام الأجهزة الإلكترونية وضبطها من إعدادات الأجهزة، تعزيز العلاقة والتواصل باستمرار بين الوالدين والأطفال، إضافة إلى خلق بيئة ترفيهية وتعليمية بعيدًا عن الأجهزة الإلكترونية.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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