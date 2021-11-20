أخبار عاجلة

تراجع سعر خام برنت لـ 80.5 دولار للبرميل بعد زيادة المعروض -
التدافع علي الذهب يرفع الاسعار بعد المخاوف من كورونا -
محمد هاني: هدفنا تحقيق الفوز في كل المباريات.. وعودة الجماهير تمنحنا ثقة -
توافد أعضاء الجمعية العمومية للأهلي للمشاركة في الانتخابات -
الاتحاد الأوروبي يطلق حزمته الثالثة من الإصلاحات -
مصرع شاب أسفل عجرت سيارة بالمرج -
«القوى العاملة» تتابع مستحقات 3 مصريين لقوا حتفهم في حادث انهيار أعمال إنشائية بالأردن -
«المحامين»: مجلس «جنوب الجيزة» يلتقي المحامي العام لتذليل عقبات العمل -
إجراء الجولة الأولى بانتخابات الاتحادات الطلابية في 21 كلية بجامعة الإسكندرية الأحد -
إسبانيا تستضيف اجتماع الهيئة الإدارية العليا لمنظمة السياحية العالمية بعد اعتذار المغرب -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

هيئة حقوق الإنسان بـ"التعاون الإسلامي" تُعقد أعمال دورتها العادية الـ 18 غداً

Print
هيئة حقوق الإنسان بـ"التعاون الإسلامي" تُعقد أعمال دورتها العادية الـ 18 غداً هيئة حقوق الإنسان بـ"التعاون الإسلامي" تُعقد أعمال دورتها العادية الـ 18 غداً
تتناول الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية لدى الأعضاء

هيئة حقوق الإنسان بـ

تُعقد الهيئة الدائمة المستقلة لحقوق الإنسان لمنظمة التعاون الإسلامي، دورتها العادية الـ 18 خلال الفترة من 21 إلى 25 نوفمبر 2021، بمقر الأمانة العامة للمنظمة في جدة، بحضور ممثلين عن الدول الأعضاء والدول التي لها صفة المراقب في المنظمة، بما في ذلك مؤسساتها الوطنية المعنية بحقوق الإنسان، والمتخصصون من مختلِف المنظمات الدولية والإقليمية ذات الصلة .

ويتضمن جدول أعمال هذه الدورة قضايا تَهمُّ الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية في الدول الأعضاء لمنظمة التعاون الإسلامي، وما تتعرّض له حقوق الإنسان في فلسطين وجامو وكشمير من انتهاكات.

وستعقد الهيئة أيضاً الاجتماعات العادية لفرق عملها الأربعة المعنية بفلسطين، وحقوق المرأة والطفل، والإسلاموفوبيا والأقليات المسلمة، والحق في التنمية، حيث ستُتَّخذ قرارات بشأن وضع خطة عملٍ مستقبلية للهيئة.

وتُشكل أهداف التنمية المستدامة وسائل تحول نموذجي لتحقيق التنمية المستدامة بإعمال نهج قائمة على حقوق الإنسان، بيد أنه بسبب التأثيرات السلبية لجائحة كوفيد-19 على الجهود المبذولة في سبيل تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وخاصة في الدول الأعضاء لمنظمة التعاون الإسلامي، فقد حظيت مسالة إعادة النظر في تحقيق التنمية المستدامة من منظور قائم على حقوق الإنسان، بمزيدٍ من الاهتمام فيما يتعلق بالاضطلاع بجهود التعافي الكفيلة بمعالجة أوجه عدم المساواة المنهجية في فترة ما بعد الجائحة.

كما ستعقد الهيئة حقلة نقاش عن "تحقيق التنمية المستدامة في دول منظمة التعاون الإسلامي بأعمال نهج قائم على حقوق الإنسان" يوم الثلاثاء 23 نوفمبر 2021 م.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
على وقع انهيار الليرة.. محال التجزئة التركية تحدد كمية شراء المنتجات.. والغلاء يتصاعد

على وقع انهيار الليرة.. محال التجزئة التركية تحدد كمية شراء المنتجات.. والغلاء يتصاعد

الهلال يهدي البطولة الآسيوية لخادم الحرمين الشريفين ولولي العهد

الهلال يهدي البطولة الآسيوية لخادم الحرمين الشريفين ولولي العهد

برلمانيون أمريكيون: يجب الرد بقوة على انتهاكات الحوثي ضد موظفي السفارة بصنعاء

برلمانيون أمريكيون: يجب الرد بقوة على انتهاكات الحوثي ضد موظفي السفارة بصنعاء

"مضيمات الوضح" في المنقيات يُسجِّل أكبر رقم في المزايدة للحصول على اسم الشعار

"مضيمات الوضح" في المنقيات يُسجِّل أكبر رقم في المزايدة للحصول على اسم الشعار