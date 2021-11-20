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البحرين تدين استمرار "الحوثي" في إطلاق الطائرات المسيّرة المفخخة تجاه المملكة

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البحرين تدين استمرار "الحوثي" في إطلاق الطائرات المسيّرة المفخخة تجاه المملكة البحرين تدين استمرار "الحوثي" في إطلاق الطائرات المسيّرة المفخخة تجاه المملكة
جدّدت موقفها الداعي إلى ضرورة تكاتف الجهود لوقف الاعتداءات الإرهابية

البحرين تدين استمرار

أدانت وزارة خارجية مملكة البحرين استمرار ميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران في إطلاق الطائرات المسيّرة المفخخة تجاه المملكة العربية ، في عملٍ عدائي ممنهج يستهدف المدنيين والمنشآت والأعيان المدنية، وينتهك القانون الدولي الإنساني، وتستنكر بشدة إطلاقها ثلاث طائرات تجاه المنطقة الجنوبية من المملكة.

ونقلت وكالة الأنباء البحرينية إشادة وزارة الخارجية بيقظة وكفاءة قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن التي تمكّنت من اعتراض وتدمير الطائرات المسيّرة، مؤكدةً وقوف مملكة البحرين جنباً إلى جنب مع المملكة العربية السعودية، ودعمها لما تتخذه من إجراءات للدفاع عن أمنها واستقرارها وسلامة أراضيها.

وجدّدت موقفها الداعي إلى ضرورة تكاتف الجهود لوقف الاعتداءات الحوثية الإرهابية الآثمة التي تهدّد الأمن والاستقرار الإقليمي.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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