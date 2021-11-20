تسجيل دخول
Toggle navigation
شبكة عيون الإخبارية
الرئيسية
أخبار مصر
حوادث
محافظات
العالم
أسعار
حظك اليوم
رياضة
فن
هو و هي
فيديو
DMC
أخبار عاجلة
تراجع سعر خام برنت لـ 80.5 دولار للبرميل بعد زيادة المعروض
-
الجمعة 26 نوفمبر 2021 12:02 مساءً
التدافع علي الذهب يرفع الاسعار بعد المخاوف من كورونا
-
الجمعة 26 نوفمبر 2021 11:59 صباحاً
محمد هاني: هدفنا تحقيق الفوز في كل المباريات.. وعودة الجماهير تمنحنا ثقة
-
الجمعة 26 نوفمبر 2021 11:59 صباحاً
توافد أعضاء الجمعية العمومية للأهلي للمشاركة في الانتخابات
-
الجمعة 26 نوفمبر 2021 11:59 صباحاً
الاتحاد الأوروبي يطلق حزمته الثالثة من الإصلاحات
-
الجمعة 26 نوفمبر 2021 11:59 صباحاً
مصرع شاب أسفل عجرت سيارة بالمرج
-
الجمعة 26 نوفمبر 2021 11:58 صباحاً
«القوى العاملة» تتابع مستحقات 3 مصريين لقوا حتفهم في حادث انهيار أعمال إنشائية بالأردن
-
الجمعة 26 نوفمبر 2021 11:43 صباحاً
«المحامين»: مجلس «جنوب الجيزة» يلتقي المحامي العام لتذليل عقبات العمل
-
الجمعة 26 نوفمبر 2021 11:42 صباحاً
إجراء الجولة الأولى بانتخابات الاتحادات الطلابية في 21 كلية بجامعة الإسكندرية الأحد
-
الجمعة 26 نوفمبر 2021 11:42 صباحاً
إسبانيا تستضيف اجتماع الهيئة الإدارية العليا لمنظمة السياحية العالمية بعد اعتذار المغرب
-
الجمعة 26 نوفمبر 2021 11:42 صباحاً
شبكة عيون الإخبارية
أخبار العالم
RT Arabic (روسيا اليوم)
بايدن يعفو عن الديكين الروميين بيانت بيتر وجيلي في حديقة الورود
أخبار العالم
RT Arabic (روسيا اليوم)
السبت 20 نوفمبر 2021 12:06 مساءً
66
Facebook
Twitter
Print
معلومات الكاتب
شيماء مصطفى
مدير عام الموقع
مواضيع متعلقة
الحرب في إثيوبيا.. هل تحسم قوات تيغراي المعارك بدخول أديس أبابا؟
RT Arabic (روسيا اليوم)
الجمعة 26 نوفمبر 2021 10:08 صباحاً
شاهد.. يفر من منزله قبل ثوان من سحقه بموجة من المياه الحمراء
RT Arabic (روسيا اليوم)
الجمعة 26 نوفمبر 2021 10:08 صباحاً
فرنسا: معالجة سيئة لوضع المهاجرين في بريطانيا
RT Arabic (روسيا اليوم)
الجمعة 26 نوفمبر 2021 10:08 صباحاً
أصحاب المحال التجارية في ديار بكر يحتجون على خلفية انهيار الليرة التركية
RT Arabic (روسيا اليوم)
الجمعة 26 نوفمبر 2021 10:08 صباحاً
السابق
احتدام المواجهات شمالي إقليم تيغراي وواشنطن تؤكد عدم وجود حل عسكري
التالى
إزالة محطة للطاقة في أستراليا
Tweets by @3yonNews