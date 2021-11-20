صحيفة: ديمبى ينسي موعد تدريب برشلونة للمرة الثانية منذ قدوم تشافى

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كشفت صحيفة «سبورت» الكتالونية، أن الفرنسي عثمان ديمبلي، جناح برشلونة، ورط نفسه للمرة الثانية مع ناديه منذ تعاقد النادي مع المدرب الجديد، تشافي هيرنانديز.

ووفقا للصحيفة أن ديمبلي نسي أن مران برشلونة، الثلاثاء الماضي، سيقام صباحًا، لذا لم يحضر إلى المدينة الرياضية.

وأشارت الصحيفة إلى أن ديمبلي، ظن أن المران سيقام بعد الظهر.

واتصل مسؤولو النادي باللاعب الفرنسي، لمعرفة سبب عدم حضوره قبل موعد المران بساعة ونصف، كما أمر المدرب تشافي، ليبلغهم بأنه اعتقد أن المران لن يجرى صباحًا.

ووصل ديمبلي في ذلك اليوم متأخرًا عن التدريب، للمرة الثانية في عهد تشافي، حيث سبق أن تأخر 3 دقائق في المرة الأولى.

ويستعد برشلونة لخوض الديربي الكتالوني ضد إسبانيول، اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة الـ14 من الليجا، في أول ظهور لتشافي كمدرب للبلوجرانا.