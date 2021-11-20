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كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله عبر تطبيق «واتس آب» لمشاجرة بين مجموعة من الأشخاص بسوق السمك ببورسعيد، ويحمل بعضهم أسلحة بيضاء دون التعدى بها، وضبط مرتكبى الواقعة.

بالفحص تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن بورسعيد من تحديد طرفى المشاجرة وتبين أنهما طرف أول 3 أشخاص لهم معلومات جنائية، وطرف ثان شخصين، حيث نشبت المشاجرة إثر وجود خلافات بين الطرفين على قيمة أحد المحال بالسوق ملك أحد الأشخاص من الطرف الثانى، والمزمع بيعه لشخصين من الطرف الأول منذ حوالى شهر.

عقب تقنين الإجراءات تم إستهداف الطرفين وأمكن ضبطهم جميعاً، وبحوزتهم الأسلحة البيضاء، وبمواجهتهم إعترفوا بحيازتهم للأسلحة المضبوطة ووقوع المشاجرة.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.