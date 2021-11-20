ضبط 6 عاطلين بحوزتهم أسلحة نارية وكمية من الطلقات في القليوبية

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واصلت مديرية أمن القليوبية حملاتها على قرى مركز طوخ لضبط الخارجين على القانون وتجار المخدرات وحائزى الاسلحة النارية حيث تم ضبط 6 قطع سلاح نارى عبارة عن 5 فرد خرطوش وبندقية الية وكمية من الطلقات بحوزة 6 عاطلين وتم التحفظ على المتهمين والمضبوطات وتولت النيابة التحقيق

تلقى اللواء محسن شعبان مدير امن القليوبية إخطارا من اللواء محمد عنانى مدير مباحث القليوبية يفيد قيام حملة لاستهداف وضبط حائزى الأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة والمواد المخدرة وضبط المحكوم عليهم الهاربين

اسفرت الحمله عن ضبط 6 قطع سلاح نارى بندقية آلية و5 فرد خرطوش وعدد 22 طلقة مختلفة الأعيرة بحوزة 6 متهمين وضبط 23 قضية إتجار في المواد المخدرة ضُبط خلالها كميات من الموادوالأقراص المخدرة المتنوعة بحوزة 23 متهم «لعدد 6منهم معلومات جنائية وضبط 3 قطع سلاح أبيض كما تم ضبط 3 متهمين مطلوب ضبطهم وإحضارهم في قضايا متنوعة وتنفيذ 7439 حكم قضائى متنوع واحيل جميع المتهمين للنيابات المختصه فتولت التحقيق