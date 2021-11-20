أخبار عاجلة

تراجع سعر خام برنت لـ 80.5 دولار للبرميل بعد زيادة المعروض -
التدافع علي الذهب يرفع الاسعار بعد المخاوف من كورونا -
محمد هاني: هدفنا تحقيق الفوز في كل المباريات.. وعودة الجماهير تمنحنا ثقة -
توافد أعضاء الجمعية العمومية للأهلي للمشاركة في الانتخابات -
الاتحاد الأوروبي يطلق حزمته الثالثة من الإصلاحات -
مصرع شاب أسفل عجرت سيارة بالمرج -
«القوى العاملة» تتابع مستحقات 3 مصريين لقوا حتفهم في حادث انهيار أعمال إنشائية بالأردن -
«المحامين»: مجلس «جنوب الجيزة» يلتقي المحامي العام لتذليل عقبات العمل -
إجراء الجولة الأولى بانتخابات الاتحادات الطلابية في 21 كلية بجامعة الإسكندرية الأحد -
إسبانيا تستضيف اجتماع الهيئة الإدارية العليا لمنظمة السياحية العالمية بعد اعتذار المغرب -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

اليوم.. محاكمة 12 متهمًا بـ«داعش العجوزة»

Print
اليوم.. محاكمة 12 متهمًا بـ«داعش العجوزة» اليوم.. محاكمة 12 متهمًا بـ«داعش العجوزة»

اشترك لتصلك أهم الأخبار

تنظر محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربينى، اليوم السبت، محاكمة 12 متهما في القضية المعروفة إعلاميًا بـ«داعش العجوزة» المتهمين فيها بالانضمام إلى جماعة إرهابية، هدفها تكدير السلم العام.

كانت النيابة أحالت 12 متهما إلى محكمة الجنايات، بعد أن وجهت لهم تهم الانضمام إلى جماعة إرهابية أسست على خلاف القانون الغرض منها إحداث الفوضى وزعزعة أمن البلاد.

وقالت النيابة في أمر الإحالة إنها تتهم «كلا من «مصطفى. ع» و«أحمد. م» و«محمد.ع» و«محمد. أ» و«حسين. ع» و«كريم. ط» و«محمد. م» و«أنور. س» و«عبدالرحمن. أ» و«مصطفى. ج» و«عبدالفتاح. م» و«أحمد. م» لأنهم في غضون الفترة من عامي 2013 حتى يناير 2017، تولى المتهم الأول قيادة جماعة إرهابية الغرض منها الدعوة إلى الإخلال بالنظام العام، وتعريض سلامة المجتمع ومصالحه وأمنه للخطر».

كما أن «المتهمين من الثانى حتى الأخير انضموا لجماعة إرهابية مع علمهم بأغراضها، والمتهمون حتى السابع إضافة إلى الثانى عشر مولوا جماعة إرهابية بأموال ومعلومات بقصد استخدامها في جرائم إرهابية».

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
تراجع سعر خام برنت لـ 80.5 دولار للبرميل بعد زيادة المعروض

تراجع سعر خام برنت لـ 80.5 دولار للبرميل بعد زيادة المعروض

التدافع علي الذهب يرفع الاسعار بعد المخاوف من كورونا

التدافع علي الذهب يرفع الاسعار بعد المخاوف من كورونا

محمد هاني: هدفنا تحقيق الفوز في كل المباريات.. وعودة الجماهير تمنحنا ثقة

محمد هاني: هدفنا تحقيق الفوز في كل المباريات.. وعودة الجماهير تمنحنا ثقة

توافد أعضاء الجمعية العمومية للأهلي للمشاركة في الانتخابات

توافد أعضاء الجمعية العمومية للأهلي للمشاركة في الانتخابات