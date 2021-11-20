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خزانات وأسلاك كهرباء مكشوفة تتربص بمرتادي مخطط الواحة 4 بجدة

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يشهد توافد مئات الأسر.. ومطالبات بالتحرك قبل وقوع كارثة

خزانات وأسلاك كهرباء مكشوفة تتربص بمرتادي مخطط الواحة 4 بجدة

أبدى عدد من مرتادي مخطط الواحة 4 بجدة خوفهم من تعرض أبنائهم للخطر نتيجة الخزانات ومحولات وأسلاك الكهرباء المكشوفة التي تملأ أرجاء الموقع، مطالبين الجهات المعنية بسرعة تكليف المستثمرين والمطورين العقاريين بمعالجة ذلك بما يضمن سلامة مرتادي المكان الذي يشهد توافد مئات الأسر المتنزهين بشكل يومي .

ويحظى المخطط بكثافة عالية من الباحثين عن المتعة والترفيه في ظل انتشار عربات الفود تراك التي تقدم المشروبات والمأكولات المختلفة بمحاذاته، إلى حانب توسط بعض الحدائق للعمائر والمباني التي لا تزال تحت الإنشاء، وزاد من خطورة الوضع فتح المخطط أمام مرتاديه بعد أن كانت مداخله ومخارجه محاطة بالصبات الخرسانية .

خزانات وأسلاك كهرباء مكشوفة تتربص بمرتادي مخطط الواحة 4 بجدة

خزانات وأسلاك كهرباء مكشوفة تتربص بمرتادي مخطط الواحة 4 بجدة

خزانات وأسلاك كهرباء مكشوفة تتربص بمرتادي مخطط الواحة 4 بجدة

خزانات وأسلاك كهرباء مكشوفة تتربص بمرتادي مخطط الواحة 4 بجدة

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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