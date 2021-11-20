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لليوم الثاني.. إصابات "كورونا" في تتجاوز الـ 37 ألف حالة

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لليوم الثاني.. إصابات "كورونا" في روسيا تتجاوز الـ 37 ألف حالة لليوم الثاني.. إصابات "كورونا" في تتجاوز الـ 37 ألف حالة
حصيلة الوفيات الجديدة عند مستوى قياسي يزيد على 1250 ضحية

لليوم الثاني.. إصابات

سجلت السلطات الصحية الروسية أكثر من 37 ألف إصابة بفيروس كورونا، لليوم الثاني على التوالي، بينما لا تزال حصيلة الوفيات الجديدة من جرّاء الوباء عند مستوى قياسي يزيد على 1250 حالة.

ووفق موقع " اليوم"، أعلنت غرفة العمليات الخاصة بمكافحة تفشي الفيروس التاجي في روسيا، اليوم السبت، رصدها خلال الساعات الـ 24 الماضية 37120 إصابة مؤكدة بالعدوى، مقابل 37156 إصابة في اليوم السابق.

ويتوزع أكبر عددٍ من الإصابات الجديدة بين العاصمة موسكو (3239 حالة) وثاني أكبر مدن البلاد سان بطرسبورغ (2637 حالة) ومقاطعة موسكو (1885 حالة) ومقاطعة سامارا (1762 حالة) وإقليم كراسنودار (997 حالة).

وشهدت حصيلة ضحايا كورونا في روسيا لليوم الثاني على التوالي ارتفاعا بواقع 1254 حالة وفاة جديدة؛ ما يمثل أكبر زيادة منذ بداية الجائحة.

وتماثل 36172 مريضاً في البلاد منذ أمس للشفاء من مرض "كوفيد-19" الذي يسببه كورونا.

وسجلت في روسيا إجمالاً منذ بداية الجائحة تسعة ملايين و294188 إصابة مؤكدة بالفيروس التاجي، منها 262843 حالة وفاة، وسبعة ملايين و992426 حالة شفاء.

وشهدت البلاد حتى اليوم أكثر من 220 مليون فحص مختبري لتشخيص الإصابات بـ"كوفيد-19"؛ 572 ألفاً منها خلال آخر 24 ساعة.

وتلقى أكثر من 66.4 مليون شخص في روسيا حتى اليوم الجرعة الأولى من اللقاح ضد الفيروس التاجي، واستكمل أكثر من 58.7 مليون منهم تطعيمهم بتلقي الجرعة الثانية، ويقدر مستوى المناعة الجماعية في البلاد بـ 50.2%.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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