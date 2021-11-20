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تصريف مياه الأمطار من شوارع مدينة الشيخ زويد

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تصريف مياه الأمطار من شوارع مدينة الشيخ زويد تصريف مياه الأمطار من شوارع مدينة الشيخ زويد

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أكد طارق عابد ، رئيس مركز ومدينة الشيخ زويد علي تصريف مياه الأمطار من الشوارع الرئيسية والفرعية، بناء علي توجيهات اللواء دكتور محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء.

وأشار رئيس المدينة، إلي أنه تم تجهيز مسبق لسيارات كسح المياه الخاصة بمجلس المدينة والشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، بجانب تطهير بيارات تصريف الأمطار ونظافتها وإنشاء بيارات جديدة في المناطق ذات الكثافة السكانية والمناطق التي بها تراكم للأمطار.

وأضاف رئيس المدينة، أنه تم تجهيز العمالة الخاصة بتنظيف وتطهير بيارات تصريف مياه الأمطار ، والمعدات الخاصة بأية طوارئ، حيث تم التعامل مع مياه الأمطار بشفطها من الطرق الرئيسية والفرعية.

بدوره أكد إيهاب بكير، سكرتير عام مدينة الشيخ زويد، علي أنه يجري شفط مياه الأمطار من بيارات صرف الأمطار، لتجهيزها لأي طارئ، بجانب عزل أعمدة الإنارة بالمناطق ذات الكثافة السكانية ،فضلًا عن تجهيز خزان سعة 600 متر لتجميع مياه الأمطار، وتطهير المجري المؤدي إليه لاستيعاب كميات أكبر من مياه الأمطار.

أشار سكرتير المدينة، إلي تجهيز غرفة العمليات من إدارة الأزمات والسائقين والمعدات، وتلقي أي بلاغات أو شكاوي من المواطنين لسرعة التعامل معها.

المصرى اليوم

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