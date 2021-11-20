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جوجل يحتفل بيوم الطفل العالمى Children's Day

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جوجل يحتفل بيوم الطفل العالمى Children's Day جوجل يحتفل بيوم الطفل العالمى Children's Day

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احتفل "جوجل" اليوم السبت، بـ "يوم الطفل العالمي “children’s Day، وكعادته استبدل محرك البحث صورة واجهته الرئيسية للاحتفال يوم الطفل العالمي.

يوم الطفل العالمي

جوجل يحتفل بــ يوم الطفل العالمي children’s Day

حددت الأمم المتحدة يوم 20 نوفمبر من كل عام، للاحتفال بـ " يوم الطفل العالمي children’s Day " وتهدف هذه المناسبة للتأكيد على حقوق الأطفال في العيش وسط بيئة آمنة وصالحة ولتجنب استغلال الاطفال في العمل أو السياسة وكان هذا في في العام 1954.

يوم الطفل العالمي children’s Day

تقيم جميع البلدان يوماً عالميًا للطفل يحتفل به بوصفه يومًا للتآخي والتفاهم على النطاق العالمي بين الأطفال.

كما أصبحت الدول العربية أيضاً تحتفل بـ "يوم الطفل العالمي"، وتقوم العديد من الدول بتخصيص هذا اليوم للتعريف بحقوق الأطفال وإقامة المؤتمرات والندوات.

المصرى اليوم

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