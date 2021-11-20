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علي الصاوي يتوج ببرونزية بطولة العالم للكاراتيه

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علي الصاوي يتوج ببرونزية بطولة العالم للكاراتيه علي الصاوي يتوج ببرونزية بطولة العالم للكاراتيه

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نجح على الصاوي لاعب الوطني للكاراتيه في إحراز الميدالية البرونزية لمصر في بطولة العالم للكاراتيه، والتي تقام حالياً في العاصمة الإماراتية دبي، وتستمر حتى 21 من الشهر الحالي.

ونجح الصاوي في الفوز على بطل المجر بنتيجة (2-1) في منافسات وزن 67 كجم.

وتشهد تقدمًا كبيرًا في الكاراتيه خلال الفترة الحالية، وتضم بعثة المنتخب الوطني للسيدات كلا من: فريال أشرف ومنة شعبان وأحلام يوسف وسهيلة أبوإسماعيل ونورسين على وياسمين الهواري وآية هشام.

وتضم بعثة المنتخب الوطني للرجال كلا من: يوسف عماد وكريم أبوعطية وعلي الصاوى وأحمد حازم ومحمد رمضان وعبدالله ممدوح، وحازم سعيد وطه طارق.

ويذكر أن مصر حققت ذهبية أولمبياد طوكيو 2020 في الكاراتيه من خلال فريال أشرف، كما حصدت الميدالية البرونزية عن طريق جيانا فاروق.

المصرى اليوم

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