مصرع سيدة سقطت من الطابق الخامس في إمبابة.. وأسرتها تتهم حماتها بقتلها

★ ★ ★ ★ ★

اشترك لتصلك أهم الأخبار

لقيت ربة منزل في إمبابة مصرعها، سقطت من الطابق الخامس في منطقة إمبابة، واتهمت أسرتها حماتها بقتلها إلقائها جثتها من بلكونة غرفة نومها، تم تحرير محضر وإخطار النيابة العامة بالواقعة للتحقيق.

كان قسم شرطة إمبابة تلقي بلاغا بمصرع ربة منزل إثر سقوطها من الطابق الخامس، انتقل ضباط القسم إلى مكان البلاغ وبالفحص تم العثور على جثة سيدة تدعى 28 عاما، أسفل العقار وسط بركة من الدماء.

كشفت التحريات الأولية وجود تهشم وكسر في عظام الرأس وجميع أنحاء جسدها، وقالت أن المتوفاة مات زوجها منذ شهور وهي مقيمة وأولادها مع حماتها في شقة زوجها، وقالت التحريات وجد خلافات بين المتوفاة وحماتها، بسبب خروج المتوفية باستمرار من المنزل، وبسؤال أسرتها اتهمت حماتها بقتلها وإلقائها من الطابق الخامس بسبب الخلافات المستمرة بينهما.

كلبش - صورة أرشيفية

وفي القاهرة ألقت الأجهزة الأمنية القبض على طبيبة نساء وولادة بتهمة إجهاض طفلة حملت سفاحا والدها بمنطقة حلوان ،وقررت النيابة العامة عرض الطفلة المجني عليها علي الطب الشرعي للكشف عليها والتأكيد من تعرض الطفلة للحمل والاجهاض.

كان قسم شرطة حلوان تلقى بلاغا من ربة منزل اتهمت زوجها باغتصاب طفلتهما والحمل منه سفاحا، وقالت ذهبت إلى طبيبة نساء وولادة وأكدت لي وجود حمل في الشهر الثاني ، وتم إجراء عملية إجهاض.

وعقب تقنين الإجراءات ألقت الأجهزة الأمنية القبض على الأب وبمواجهته أقر بقيامه باغتصاب ابنته تم تحرير محضر وإحالته إلى النيابة العامة، التي قررت حبس الأب ووالدة الطفلة 4 أيام وأمرت بالقبض علي الطبيبة بتهمة القيام بعملية الإجهاض.