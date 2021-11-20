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«القوى العاملة» تتابع مستحقات 3 مصريين لقوا حتفهم في حادث انهيار أعمال إنشائية بالأردن
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الجمعة 26 نوفمبر 2021 11:43 صباحاً
«المحامين»: مجلس «جنوب الجيزة» يلتقي المحامي العام لتذليل عقبات العمل
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الجمعة 26 نوفمبر 2021 11:42 صباحاً
إجراء الجولة الأولى بانتخابات الاتحادات الطلابية في 21 كلية بجامعة الإسكندرية الأحد
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الجمعة 26 نوفمبر 2021 11:42 صباحاً
إسبانيا تستضيف اجتماع الهيئة الإدارية العليا لمنظمة السياحية العالمية بعد اعتذار المغرب
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الجمعة 26 نوفمبر 2021 11:42 صباحاً
متحور كورونا الأفريقي.. لا يتأثر بمناعة العدوى السابقة ولا التطعيم (كل ما تريد معرفته)
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الجمعة 26 نوفمبر 2021 11:42 صباحاً
حملة جديدة لسحب وإلغاء تخصيص الوحدات المخالفة بمنطقة جنوب الأحياء بـ6 أكتوبر
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الجمعة 26 نوفمبر 2021 11:42 صباحاً
وزير الإسكان: 19 ديسمبر بدء تسليم دفعة جديدة من وحدات سكن مصر بمدينة القاهرة الجديدة
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الجمعة 26 نوفمبر 2021 11:42 صباحاً
محافظ المركزي التركي : القطاع المصرفي قوي للغاية
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الجمعة 26 نوفمبر 2021 11:42 صباحاً
الكشف علي ١٤٤٤ حالة خلال قافلة طبية مجانية بقوص
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الجمعة 26 نوفمبر 2021 11:26 صباحاً
تعرف على شروط تمتع المشروع الاستثماري بالحوافز الخاصة وفقا للقانون
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الجمعة 26 نوفمبر 2021 11:26 صباحاً
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فيديو اليوم السابع
جماهير الإسماعيلي تهاجم إمام عاشور: احنا اللي ادينالكم الدوري .. وآخر لعواد: النادي اللي عملك
فيديو
فيديو اليوم السابع
السبت 20 نوفمبر 2021 10:17 صباحاً
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