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استقر سعر الذهب اليوم، صباح السبت، 20 نوفمبر 2021، على الأسعار المنخفضة التى حققها مساء الجمعة قبل اغلاق البورصة ليحقق أقل مستوى له فى اسبوع بسبب ارتفاع الدولار عقب مطالبة أحد اعضاء مجلس الاحتياطى الاتحادى الأمريكى بالإسراع فى رفع الفائدة وخفض شراء السندات لمواجهة التضخم المتزايد.

وواستقرت أسعار الذهب اليوم في مصر، صباح السبت، بعد انخفاضها بنحو 6 جنيهات دفعة واحدة لأول مرة منذ فترة بسبب تراجع الأسعار عالميا، ليتراوح سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر انتشارًا في الوجهين البحرى والقبلى في مصر مابين 807 و 809 جنيها

وتراجع سعر الذهب بقيمة تصل إلى 12 دولارا عن أسعار الصباح، ويتجه سعر الذهب عالميًا لتسجيل خسائر اسبوعية بخلاف الإسبوعين الماضين وسط حالة من الترقب بين المستثمرين بسبب الضبابية الاقتصادية .

وتقدم «المصرى اليوم» خدمة أسعار الذهب في مصر وعلى المستوى العالمى، يوميًا، في إطار خدماتها المستمرة لتلبية رغبات واهتمامات القراء، حيث يهتم قطاع عريض من المتابعين بأخبار الذهب سواء داخل مصر أو خارجها بغرض الاقتناء أو الإهداء أو الشبكة والزواج أو الاستثمار.

يتراوح سعر جرام الذهب عيار 24 قيراطًا اليوم في مصر، صباح السبت ،مابين 923 و 925 جنيها وهو الأكثر شهرة وانتشارًا في دول الخليج.

يتراوح سعر الذهب عيار 21 قيراطًا اليوم في مصر، صباح السبت، مابين 807 و 809 جنيها وهو أكثر أنواع الذهب انتشارًا في مصر.

يتراوح سعر الذهب عيار 18 قيراطًا اليوم في مصر، صباح السبت، مابين 692 و 694 جنيهًا ويعتبر ثاني أكثر أنواع الذهب انتشارًا في مصر وينتشر بصفة خاصة في القاهرة والإسكندرية.

يتراوح سعر الجنيه الذهب اليوم في مصر، صباح السبت، ما بين 6456 و 6472 جنيها.

وتعلن شعبة الذهب في مصر تلك الأسعار بدون المصنعية، والتى تتراوح ما بين 7% و10%، حسب نوع العيار، وتختلف الأسعار من منطقة لأخرى ومن محل إلى آخر.

استقرت أسعار الذهب عالميا، صباح اليوم، عند الغنخفاض الكبير الذى حققته عند اغلاق البورصة لقضاء الإجازة الاسبوعية، بسبب ارتفاع الدولار والذى تربع بقوة على أعلى مستوى له منذ 16 شهر، مع دعوة عضو محلس الإحتياطى الاتحادى الأمريكى كريستوفر وولر إلى تقليص الدعم الاقتصادى والاسراع فى رفع الفائدة وخفض مشتريات السندات وتراجع سعر الذهب فى التعاملات الفورية بنسبة 0.6%، وفى العقود الآجلة انخفض بنسبة 0.5% وأغلق الذهب عند 1846.02 دولارا للأوقية .

أغلقت اسعار الذهب في أسواق المال في مصر وعالميا، مساء الجمعة عند أسعار منخفضة، وسجل سعر الذهب عيار 21 قيراطا في أسواق المال، وقت كتابة التقرير، 815.17 جنيه، وسجل عيار 24 قيراطا، 931.63 جنيه، وسجل عيار 18 قيراطا، 698.72 جنيه، وسجلت الأوقية «الأونصة»، 1,846.02$ .

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