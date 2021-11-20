آي إتش إس تاورز توقّع اتفاقية للاستحواذ على أبراج الاتصالات وإعادة تأجيرها مع شركة إم تي إن في جنوب إفريقيا

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لندن وجوهانسبرغ: وقّعت شركة "آي إتش إس" القابضة المحدودة (والمشار إليها فيما يلي بـ"آي إتش إس تاورز")، وهي واحدة من الشركات المالكة والمشغلة والمطورة المستقلة للبنية التحتية المشتركة للاتصالات السلكية واللاسلكية الأكبر في العالم من حيث عدد الأبراج، عدداً من الاتفاقيات ستستحوذ بموجبها على 5,709 برجاً للاتصالات اللاسلكية في جنوب إفريقيا من شركة "موبايل تلفون نتووركس" المحدودة والمملوكة للقطاع الخاص ("إم تي إن")، إحدى المشغّلين الرائدين للاتصالات اللاسلكية في جنوب إفريقيا (والمُشار إليها في ما يلي بـ "الصفقة"). وستوفر "آي إتش إس تاورز" أيضاً الطاقة كخدمة ("بيه إيه إيه إس") لشركة "إم تي إن" في ما يقارب 12,800 موقعٍ في جميع أنحاء جنوب إفريقيا (بما في ذلك 5,709 موقعاً تم الاستحواذ عليها).

يبلغ المقابل النقدي لهذه الصفقة 6.4 مليار راند جنوب أفريقي1. ومن المتوقع أن تحقّق الأصول التي تم الاستحواذ عليها إلى جانب مخصّصات الطاقة كخدمة الموجودة في حافظة شركة "إم تي إن" نسبة إيرادات وأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك وإطفاء الدين تبلغ نحو 220 و 80 مليون دولار أمريكي على التوالي، في أول سنة كاملة من العمليات (بحسب سعر الصرف الحالي). ومن المتوقع أن يتم تحقيق المزيد من النمو من خلال تحقيق التزام متعدّد السنوات لقسم من أبراج "إم تي إن" الجديدة.

وبموجب هذه الصفقة، ستدخل "آي إتش إس تاورز" أكثر اقتصاد صناعيّ في قارة إفريقيا، الأمر الذي يعكس التزامها بالحفاظ على موقعها الريادي في إفريقيا. هذا وستصبح "آي إتش إس تاورز" أكبر مشغل أبراج مستقل في جنوب إفريقيا وستستفيد من خبرتها التشغيلية للاستثمار في البنية التحتية الجديدة بهدف المساعدة في تسريع نشر التقنيات الجديدة وزيادة أوجه الكفاءات في البنية التحتية الحالية.

كما ستمتلك "آي إتش إس تاورز" 70 في المائة من الأعمال التجارية الخاصة بالأبراج في جنوب إفريقيا، في حين سيمتلك اتحاد التمكين الاقتصادي واسع النطاق لذوي البشرة السوداء ("بي-بي بي إي إي") نسبة 30 في المائة المُتبقّية. ونحن في خضمّ إجراء مناقشات متقدمة مع مجموعة من المستثمرين من التمكين الاقتصادي واسع النطاق لذوي البشرة السوداء، وسيتم الانتهاء من هذه المناقشات في وقتٍ لاحق.

وقال سام درويش، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة "آي إتش إس تاورز" في معرض تعليقه على الأمر: "أنا فخور للغاية بالإعلان عن إنشاء شركة ’آي إتش إس‘ لأكبر مشغل أبراج مستقل في جنوب إفريقيا، الأمر الذي يمثّل بداية فصلٍ جديدٍ في قطاع البنية التحتية للاتصالات السلكية واللاسلكية في جنوب إفريقيا. إنّ عدد سكان البلاد يبلغ نحو 60 مليون نسمة، ونحن ملتزمون باستخدام خبرتنا التشغيلية للاستثمار في الأبراج التي تم الاستحواذ عيلها وتقديم خدمات الطاقة المتطورة عند الإقتضاء".

وأردف قائلاً: "تسمح لنا علاقتنا طويلة الأمد مع مجموعة ’إم تي إن‘، إلى جانب عملياتنا التشغيلية الممتدّة على عقدين من الزمن في القارة الأفريقية وسجلنا الحافل بتقديم وقت تشغيل قوي للشبكة، من تقديم بنيةٍ تحتيةٍ قادرةٍ على تلبية متطلبات البيانات المُعقّدة بشكل متزايد في جنوب إفريقيا. وعلى الرّغم من أنّنا توسّعنا في مناطق جديدة على مدار العامين الماضيين، إلا أنّ هذه الاتفاقية لخير شاهدٍ على التزامنا المستمر بتسهيل الاتصال اللاسلكي في جميع أنحاء القارة الأفريقية. وبموجب هذه الصفقة وبفضل شراكتنا مع شركة مصر الرقمية للاستثمار على النحو الذي تم الإعلان عنه الشهر الماضي، لقد أصبحت شركة ’آي إتش إس‘ تتمتّع اليوم بحضور في سبعة أسواق إفريقيّة تُضاف إلى أسواقنا الأربعة الأحدث في منطقة أمريكا اللاتينية ومنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا".