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تجديد شبه كامل.. نتيجة انتخابات نادي ألعاب دمنهور النهائية: بديوي رئيسًا وحراز نائبًا

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تجديد شبه كامل.. نتيجة انتخابات نادي ألعاب دمنهور النهائية: بديوي رئيسًا وحراز نائبًا تجديد شبه كامل.. نتيجة انتخابات نادي ألعاب دمنهور النهائية: بديوي رئيسًا وحراز نائبًا

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أعلن المستشار عبدالله عبدالمنصف، رئيس اللجنة المشرفة على انتخابات نادي ألعاب دمنهور، في محافظة البحيرة، نتيجة انتخابات النادي، بفوز وليد بديوي بمقعد رئيس نادي ألعاب دمنهور، وحصل على 5 آلاف و175 صوتًا.

وكشفت نتيجة الانتخابات عن رغبة أعضاء نادي دمنهور في محافظة البحيرة في التجديد شبه الكامل في انتخابات مجلس الإدارة.

وفاز الدكتور أحمد حراز بمقعد نائب رئيس نادي ألعاب دمنهور، والإعلامي صلاح عقدة بمقعد أمين الصندوق.

وبلغ عدد الأعضاء الذين لهم حق التصويت 34 ألفًا و260 عضوًا، وبلغت جملة الأصوات الصحيحة 10 آلاف و669 صوتًا، في حين بلغت الأصوات الباطلة ألف و130 صوتًا.

وفاز بمقاعد فوق السن كلاً من: أحمد فاروق أبوعلو وأحمد محمد الحوفي وحسين محمد حسين وحسين مكرم والدكتور محمد عادل مكي والدكتورة نور القمحاوى.

وفاز بمقاعد تحت السن كلاً من: جهاد قطب ومحمد التراس ومصطفي نوار.

وشهدت انتخابات نادي ألعاب دمنهور في محافظة البحيرة، اقبالاً كبيرًا من الناخبين منذ صباح يوم الجمعة، والتى تنافس فيها 46 مرشحًا وجرت تحت اشراف قضائي.

وتنافس على مقعد الرئيس 4 مرشحين هم إيهاب عبدالله، رئيس النادي السابق، ومجدي عطية، الرئيس الأسبق، ورفعت عزب، ووليد بديوي.

وتنافس على مقعد نائب الرئيس 4 مرشحين وهم: حكيم وهبة، وحمادة الحصافي، وأحمد عبدالواسع، والدكتور أحمد حراز.

وتنافس على مقعد أمانة الصندوق صلاح عقدة وحسين الجمال.

وتنافس على مقاعد فوق السن 24 مرشحًا لاختيار 6 أعضاء من بينهم، وفى حين تنافس 12 مرشحًا على مقاعد تحت السن لاختيار 3 مرشحين من بينهم.

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