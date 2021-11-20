نجم الأهلي السابق: «الجماهير مش حاطه آمال على ميكيسوني»

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أشاد عادل مصطفى، نجم الأهلي السابق، بالموزمبيقيًلويس ميكيسوني، جناح الفريق الأول لكرة القدم بالقلعة الحمراء، مؤكدًا أنه لاعب مميز وقدم أوراق اعتماده مع الفريق الأحمر.

وقال عادل مصطفى، في تصريحات تليفزيونية عبر فضائية «المحور»، :«ميكيسوني، لاعب مميز، وقدم أوراق اعتماده مع الأهلي قبل الجنوب افريقي بيرسي تاو، بعد مشاركته في مباراتي طلائع الجيش وانبي»

وأضاف :«في مباراة انبي، بكأس مصر، كانت أكثر تمريرات صحيحة لصالح ميكيسوني، وكان له دورًا كبيرًا في فوز الأهلي بتلك المباراة».

وتابع :«ميكيسوني، اداءه تراجع بعض الشيئ، ولكن أنا مش قلقان منه، لأن جماهير الأهلي مش حاطه آمال عليه»، مضيفًا :«دائمًا الصفقة الغير جماهيرية في الأهلي و الزمالك، تنجح، لآن اللاعب لا تكون عليه ضغوطات كبيرة»