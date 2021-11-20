عادل مصطفى: ديانج أفضل من طارق حامد وإمكانياته أعلى من الدوري المصري

★ ★ ★ ★ ★

شاهد أخبار الدوريات في يوم .. اشترك الآن

يرى عادل مصطفى، نجم النادي الأهلي السابق، أن المالي أليو ديانج، لاعب خط وسط الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، أفضل من طارق حامد، لاعب وسط الزمالك.

وقال عادل مصطفى، في تصريحات تليفزيونية :«أليو ديانج، أفضل من طارق حامد، فهو لاعب متكامل، وأرى أن إمكانياته الفنية أعلى من الدوري المصري».

وعن قراره إذا جاء له عرض لتدريب الزمالك، قال عادل مصطفى: «لن أوافق على تدريب الزمالك، لأن النادي الأبيض غني بأولاده، وهم الأحق بتدريب الفريق»

وأوضح :«المدرب الأجنبي هو الأفضل للأندية الكبرى في مصر وللمنتخب الأول، لأنه يستطيع تحمل ضغوطات الجماهير على عكس المدرب المصري».