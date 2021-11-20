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عادل مصطفى: ديانج أفضل من طارق حامد وإمكانياته أعلى من الدوري المصري

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عادل مصطفى: ديانج أفضل من طارق حامد وإمكانياته أعلى من الدوري المصري عادل مصطفى: ديانج أفضل من طارق حامد وإمكانياته أعلى من الدوري المصري

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يرى عادل مصطفى، نجم النادي الأهلي السابق، أن المالي أليو ديانج، لاعب خط وسط الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، أفضل من طارق حامد، لاعب وسط .

وقال عادل مصطفى، في تصريحات تليفزيونية :«أليو ديانج، أفضل من طارق حامد، فهو لاعب متكامل، وأرى أن إمكانياته الفنية أعلى من الدوري المصري».

وعن قراره إذا جاء له عرض لتدريب الزمالك، قال عادل مصطفى: «لن أوافق على تدريب الزمالك، لأن النادي الأبيض غني بأولاده، وهم الأحق بتدريب الفريق»

وأوضح :«المدرب الأجنبي هو الأفضل للأندية الكبرى في وللمنتخب الأول، لأنه يستطيع تحمل ضغوطات الجماهير على عكس المدرب المصري».

المصرى اليوم

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