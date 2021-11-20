«زي النهاردة» في 20 نوفمبر 1980.. محاكمة عصابة الأربعة في الصين وعلى رأسهم زوجة الرئيس

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عصابة الأربعة هو اسم أطلق على مجموعة سياسية يسارية مؤلفة من أربعة مسؤولين في الحزب الشيوعى الصينى، برزوا إلى الأضواء أثناء الثورة الثقافية (1966/1967) واتهموا بارتكاب سلسلة من جرائم الخيانة.

والأعضاء الأربعة هم جيانج كينج (زوجة ماو تسى تونج) والتى كانت عضوا قياديا في الحزب، والمقربون لها تشانج تشون تشياو وياو ون يوان ووانج هونج ون وسيطرت عصابة الأربعة بشكل فعال على أجهزة السلطة في الحزب الشيوعي الصيني خلال المراحل الأخيرة من الثورة الثقافية، وأصبح افراد العصابة أكثر تأثيرا على الإدارة السياسية في الدولة بمساعدة فرقة محافظى الجيش الأحمر.

وفى 1969 وبعد أن هدأت الأوضاع عقب الثورة سيطرت العصابة على مؤسسات الصحافة والإعلام وبدأت بالتدقيق في كل وسائل الدعاية وكل ما يكتب من مقالات في الصحف ليتفق مع أهواء المسؤولين السياسيين، ومع وفاة ماو في عام 1976 ضعفت قوة العصابة وتشتتت وقبض عليهم.

و«زي النهارده» في 20 نوفمبر 1980 حوكموا بتهم متعددة وصدرت أحكام مختلفة عليهم وكانت الحكومة الصينية قد أعلنت في يناير 2006 عن وفاة العضو الذي كان لايزال على قيد الحياة من أفراد العصابة (ياو ون يوان) متأثرا بمرض السكرى في آخر ديسمبر 2005 عن 74 عاما وكان قد أطلق سراحه قبل عشر سنين من وفاته وعاش في بكين، وكان قد تردد أن أرملة ماو قد انتحرت في السجن عام 1991 فيما توفى العضو الثانى في العصابة وانج هونج ون عام 1992 ومات العضو الثالث تشانج تشون تشياو، في أوائل 2005.