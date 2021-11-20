«حماية الذوق العام».. حلمي بكر مدافعًا عن هاني شاكر

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علق الموسيقار حلمي بكر، على قرار نقابة المهن الموسيقية بمنع 19 مطرب مهرجانات من الغناء، قائلاً:«احنا خلطنا الأوراق وعملنا عجينة، مفيش حد بيمنع الغناء الهابط ولكن لا تنشروا بالشكل اللي بيموت القيمة، دعوا اهل الموسيقي والغناء هم اللي يقولوا العيب فين».

وأضاف «بكر» في اتصال هاتفي ببرنامج «الحكاية» الذي يقدمه الإعلامي عمرو أديب على شاشة MBC مصر :«في مطرب اسمه فرعون هاتوا اغنيته واسمعوا الكلام اللي فيها ازاي بيمرر دة بالغنا تعالي بقي اغنية امك حصالة الكلام سيء جدا وأغنية بنت الجيران كان فيها كلام واتوقفت احنا ماشين ورا التبرير».

وتابع :«من أطلق كلمة المهرجانات جاهل لايكتب ولا يقرأ، 80 في المية اللي بيغنوا لايكتب ولا يقرأ، ومتهاجموش هاتي شاكر لان دوره حماية الذوق العام».

وكان هاني شاكر، نقيب المهن الموسيقية، قد أصدر قرارات بمنع عدد كبير من مطربي المهرجانات بقرار جماعي من مجلس النقابة، حسبما أكد منصور هندي، رئيس لجنة العمل بالنقابة.

وتضم الأسماء الممنوعة «حمو بيكا، حسن شاكوش وتقرر إلغاء التصريح السنوي له، كزبرة وحنجرة، مصطفى زكريا محمد على الشهير بمسلم، أبوليلة، أحمد قاسم الشهير بفيلو، أحمد موزة، حمو طيخا، ريشة كوستا، سمارة، شواحة، ولاد سليم، العصابة، الزعيم، علاء فيفتي، فرقة الكعب العالي، مجدي شطة، وزة مطرية، شكل، عمرو حاحا».