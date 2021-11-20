إصابة 5 أطفال وشاب في حادث مروري بالوادي الجديد

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أصيب مساء الجمعة 5 أطفال وشاب في حادث اصطدام سيارة نقل بقلاب بمركز الفرافرة بمحافظة الوادى الجديد وعلى الفور تم الدفع بسيارات الإسعاف إلى موقع الحادث لنقل المصابين .

تلقي اللواء محمود فاروق مدير أمن الوادى الجديد بلًاغا بوقوع حادث مروري بين سيارة نقل بقلاب نتج عنه اصابة 6 اشخاص بينهم خمسة اطفال وذلك على أحد الطرق السريعة بمركز الفرافرة.

تبين أن المصابين هم عبدالوهاب ابراهيم محمد ١٠سنوات، ومحمد حسين عبدالرحيم ١٢سنه، وأحمد عبدالحليم السيد ١١ سنه، ومصطفي عبدالحليم السيد ١١ سنه، وخالد صلاح السيد ١٤ سنه محمد محمد عيد ٣١ سنه، وتم نقلهم إلى مستشفى الفرافرة المركزي وجاري تحرير محضر بالحادث.