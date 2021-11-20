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سامي قمصان يكشف حقيقة الخلافات بين موسيماني وكهربا

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سامي قمصان يكشف حقيقة الخلافات بين موسيماني وكهربا سامي قمصان يكشف حقيقة الخلافات بين موسيماني وكهربا

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كشف سامي قمصان، المدرب العام للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن حقيقة وجود خلافات بين الجنوب افريقي بيتسو موسيماني، المدير الفني ومحمود عبدالمنعم «كهربا»، جناح الفريق.

وقال سامي قمصان، في تصريحات تليفزيونية عبر فضائية «أون تايم سبورتس» :«لا أساس من الصحة لما تردد عن وجود خلافات بين موسيماني وكهربا»، مؤكدًا : «كل ما تردد في هذا الشأن غير صحيح».

وأوضح :«موسيماني، يثق في امكانيات كهربا، واللاعب سيكون له دور مع الفريق في الفترة المقبلة»، موضحًا:«من الممكن أن تكون للمدير الفني بعض الملاحظات على اداء اللاعب، ولكن هذا لا يعني أنه خارج حساباته، كهربا ملتزم في التدريبات ولم يثير أي مشكلة».

وكان الأهلي حقق الفوز على المقاولون، بهدف نظيف، في المباراة التي اقيمت بينهما مساء الجمعة، ضمن مباريات الجولة الرابعة من مسابقة الدوري الممتاز.

المصرى اليوم

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