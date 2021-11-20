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أقدم صانع عود في مصر.. توارثت المهنة أبا عن جد وعلمتها لأولادى وصناعة العود مستحيل تنقرض
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الجمعة 26 نوفمبر 2021 11:17 صباحاً
مصرع طفل أسفل عجلات سيارة نقل أثناء لهوه خلفها في سوهاج
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الجمعة 26 نوفمبر 2021 11:11 صباحاً
ضبط 5 طن لحوم منتهية الصلاحية
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الجمعة 26 نوفمبر 2021 11:11 صباحاً
غرق طفل فى مصرف أثناء لهوه على حافته بسوهاج
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الجمعة 26 نوفمبر 2021 11:11 صباحاً
سيولة مرورية فى جميع الطرق
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الجمعة 26 نوفمبر 2021 11:11 صباحاً
مصلحة الضرائب تصدر نشرتها الدورية الجديدة
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الجمعة 26 نوفمبر 2021 10:54 صباحاً
متحور كورونا الأفريقي يثير فزع العالم.. طوارئ ومنع سفر واجتماع طارئ للصحة العالمية
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الجمعة 26 نوفمبر 2021 10:54 صباحاً
تطهير كامل للبرابخ بطريق رأس غارب - الشيخ فضل استعدادا لفصل الشتاء
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الجمعة 26 نوفمبر 2021 10:54 صباحاً
سقط من القطار وارتطم بعامود.. إصابة كهربائي في القليوبية
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الجمعة 26 نوفمبر 2021 10:54 صباحاً
تعرف على مأموريات الضرائب المدمجة بالقاهرة
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الجمعة 26 نوفمبر 2021 10:39 صباحاً
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هل تعلم أن زوجتك أو أختك او ابنتك ممكن أن تصاب باكتئاب بعد أن تلد؟
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BBC News عربي
السبت 20 نوفمبر 2021 01:35 صباحاً
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معلومات الكاتب
بديع النصاري
https://www.3yonnews.com/
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