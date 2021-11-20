أخبار عاجلة

مصرع طفل أسفل عجلات سيارة نقل أثناء لهوه خلفها في سوهاج -
ضبط 5 طن لحوم منتهية الصلاحية -
غرق طفل فى مصرف أثناء لهوه على حافته بسوهاج -
سيولة مرورية فى جميع الطرق -
مصلحة الضرائب تصدر نشرتها الدورية الجديدة -
متحور كورونا الأفريقي يثير فزع العالم.. طوارئ ومنع سفر واجتماع طارئ للصحة العالمية -
تطهير كامل للبرابخ بطريق رأس غارب - الشيخ فضل استعدادا لفصل الشتاء -
سقط من القطار وارتطم بعامود.. إصابة كهربائي في القليوبية -
تعرف على مأموريات الضرائب المدمجة بالقاهرة -
إزالة 99 حالة تعدي على الأراضي الزراعية في القليوبية (صور) -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

«اغلقوا باب التبرعات هذا لا يليق».. رسائل نارية من شوبير لمجلس الإسماعيلي

Print
«اغلقوا باب التبرعات هذا لا يليق».. رسائل نارية من شوبير لمجلس الإسماعيلي «اغلقوا باب التبرعات هذا لا يليق».. رسائل نارية من شوبير لمجلس الإسماعيلي

شاهد أخبار الدوريات في يوم .. اشترك الآن

وجه الإعلامي أحمد شوبير، رسائل نارية إلى مجلس ادارة النادي الإسماعيلي برئاسة المهندس يحيى الكومي، وذلك بعد خسارة الفريق الأول لكرة القدم أمام نادي .

وتعرض الإسماعيلي للخسارة أمام الزمالك، بهدف نظيف، في المباراة التي اقيمت بينهما مساء الجمعة، ضمن مباريات الجولة الرابعة من مسابقة الدوري الممتاز.

وقال أحمد شوبير، في تصريحات تليفزيونية عبر فضائية «أون تايم سبورتس» :«أتمنى من مجلس إدارة الإسماعيلي التركيز، وأن يبتعدوا عن التصريحات الاعلامية في تلك الفترة حتى لا يشتتوا ذهن اللاعبين، في ظل الموقف الصعب الذي يمر به الفريق في مسابقة الدوري، وتعرضه للخسارة في أول 4 مباريات في المسابقة».

وأضاف :«كما أتمنى من مجلس الادارة أن يغلقوا باب التبرعات من جماهير النادي، هذا لا يليق»، موضحًا:«رحبت بالتبرعات في نادي الزمالك، لأن المجلس المعين كان لديه مشكلة مالية، وبعض من رجال الأعمال كان لديهم رغبة في دعم النادي ماليًا، لذلك تم فتح باب التبرعات، وانت التجربة لم تثبت نجاحها».

وتابع: «الجمعية العمومية انتخبت المهندس يحيى الكومي، لأنه رجل مالي، لديه أفكار يستطيع من خلالها انتشال الفريق من كبوته المالية».

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
سيراميكا تطالب بركلة جزاء أمام الزمالك .. والـ"VAR" يلغى فرمان البنا للأهلى أمام سموحة

سيراميكا تطالب بركلة جزاء أمام الزمالك .. والـ"VAR" يلغى فرمان البنا للأهلى أمام سموحة

حسام عبد المنعم: ابتعدت عن العمل في الزمالك بسبب العلاقات والمصالح

حسام عبد المنعم: ابتعدت عن العمل في الزمالك بسبب العلاقات والمصالح

رئيس سموحة يكشف حقيقة طلب الزمالك عودة مروان حمدي في يناير

رئيس سموحة يكشف حقيقة طلب الزمالك عودة مروان حمدي في يناير

حارس الأهلي السابق: كارتيرون بيضحك على جمهور الزمالك

حارس الأهلي السابق: كارتيرون بيضحك على جمهور الزمالك