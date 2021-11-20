«اغلقوا باب التبرعات هذا لا يليق».. رسائل نارية من شوبير لمجلس الإسماعيلي

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وجه الإعلامي أحمد شوبير، رسائل نارية إلى مجلس ادارة النادي الإسماعيلي برئاسة المهندس يحيى الكومي، وذلك بعد خسارة الفريق الأول لكرة القدم أمام نادي الزمالك.

وتعرض الإسماعيلي للخسارة أمام الزمالك، بهدف نظيف، في المباراة التي اقيمت بينهما مساء الجمعة، ضمن مباريات الجولة الرابعة من مسابقة الدوري الممتاز.

وقال أحمد شوبير، في تصريحات تليفزيونية عبر فضائية «أون تايم سبورتس» :«أتمنى من مجلس إدارة الإسماعيلي التركيز، وأن يبتعدوا عن التصريحات الاعلامية في تلك الفترة حتى لا يشتتوا ذهن اللاعبين، في ظل الموقف الصعب الذي يمر به الفريق في مسابقة الدوري، وتعرضه للخسارة في أول 4 مباريات في المسابقة».

وأضاف :«كما أتمنى من مجلس الادارة أن يغلقوا باب التبرعات من جماهير النادي، هذا لا يليق»، موضحًا:«رحبت بالتبرعات في نادي الزمالك، لأن المجلس المعين كان لديه مشكلة مالية، وبعض من رجال الأعمال كان لديهم رغبة في دعم النادي ماليًا، لذلك تم فتح باب التبرعات، وانت التجربة لم تثبت نجاحها».

وتابع: «الجمعية العمومية انتخبت المهندس يحيى الكومي، لأنه رجل مالي، لديه أفكار يستطيع من خلالها انتشال الفريق من كبوته المالية».