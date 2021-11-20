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اختيار شريف سيف النصر رئيسًا لنادي الجزيرة

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اختيار شريف سيف النصر رئيسًا لنادي الجزيرة اختيار شريف سيف النصر رئيسًا لنادي الجزيرة

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انتهت انتخابات مجلس إدارة نادي الجزيرة الرياضي مساء الجمعة، بفوز شريف سيف النصر رئيسًا جديدًا لمجلس الإدارة.

وحصل المهندس محمد شريف الهام عبدالعزيز سيف النصر على 7238 صوتًا، فيما حصل محمد إيهاب محمد يوسف لهيطة الشهرة «إيهاب لهيطة» على 7193 صوتًا على مقعد نائب الرئيس.

وفيما يلي إجمالي النتائج الكاملة.

إجمالي الحضور: ١٣٤٢٤

رئيس النادي

شريف سيف النصر (٧٢٣٦ صوتًا)

نائب الرئيس

إيهاب لهيطة (٧١٩٣ صوتًا)

أمين صندوق

احمد المهيلمي (٦٣٩٣ صوتًا)

أعضاء فوق السن

بدوي خليفة (٦٥٢٥ صوتًا)

محمد سري (٥٧٥٦ صوت)

علي شعبان ( ٥٦٩٧ صوتًا)

نيفين الطاهري (٤٩٣١ صوتًا)

أعضاء تحت السن

سلمى الفرنواني (٦٧٢٤ صوتًا)

عمر عصام ( ٥٨٧٢ صوتًا)

وعقدت الجمعية العمومية بنادي الجزيرة، أمس الجمعة، انتخابات اختيار مجلس إدارة النادي، وأيضًا عملية التصويت على ميزانية النادي.

واقرأ أيضًا: سيف النصر لـ«المصري اليوم»: تربيت في نادي الجزيرة وهذه رؤيتي للتطوير

المصرى اليوم

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