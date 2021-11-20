★ ★ ★ ★ ★

شاهد أخبار الدوريات في يوم .. اشترك الآن

قام الجهاز الفني للمنتخب التونسي بضم ثنائي الزمالك سيف الدين الجزيري مهاجم الفريق وحمزة المثلوثي الظهير الأيمن للقائمة النهائية لنسور قرطاج التي ستشارك في بطولة كأس العرب.

وفاز الزمالك على الإسماعيلي بهدفين دون رد في الدوري، حيث سجل هدفي أبناء ميت عقبة كل من أحمد سيد زيزو في الدقيقة 84 وعمر السعيد في الدقيقة 94.

ومن المقرر أن تقام بطولة كأس العرب في قطر بداية من 30 نوفمبر الحالي، وحتى الـ 18 من ديسمبر المقبل، ويتواجد منتخب تونس في المجموعة الثانية التي تضم منتخبات الإمارات وسوريا وموريتانيا.