انخفاض الحرارة وأمطار رعدية غزيرة.. حالة الطقس من اليوم السبت إلى الخميس 25 نوفمبر

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أعلنت هيئة الأرصاد حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة من اليوم السبت 20 نوفمبر إلى الخميس 25 نوفمبر 2021، حيث يسود طقس لطيف نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، معتدل على جنوب سيناء وجنوب البلاد، لطيف في أول الليل مائل للبرودة ليلاً على كل الأنحاء.

وذكرت الأرصاد أنه اعتبارًا من اليوم السبت تسود حالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية، حيث تكون هناك حالة من سقوط الأمطار متفاوتة الشدة ونشاط للرياح وانخفاض درجات الحرارة بقيم تتراوح بين 3-4 درجات على مناطق من شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد.

وقالت هيئة الأرصاد إن البلاد ستتعرض من اليوم السبت لسقوط أمطار غزيرة ورعدية على المحافظات المطلة على ساحل البحر المتوسط وتقل حدتها تدريجيا كلما تقدمت إلى الداخل كما تنشط الرياح على مسطح البحر المتوسط تؤدي إلى ارتفاع الامواج.

وتعتبر هذه الحالة أول حالة يصاحبها انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة خلال هذا الموسم.

وتنخفض درجات الحرارة على كافة الأنحاء بقيم تصل إلى 4 درجات حيث من المتوقع أن تسجل درجة الحرارة العظمي على القاهرة 20 درجة وتصل درجات الحرارة الصغري إلى 15 درجة يوم الأحد القادم.

كما يشهد شمال وجنوب الصعيد انخفاض في درجات الحرارة ليكسر حاجز 30 درجة لتسود أجواء معتدلة هناك وتنخفض درجات الحرارة الصغري أيضًا.

ويزداد الاحساس ببرودة الطقس خلال الحالة القادمة بسبب نشاط الرياح الباردة القادمة من جنوب أوروبا.

ونصحت الارصاد المواطنين بارتداء الملابس الثقيلة نسبيًا خلال فترة الصباح وارتداء الملابس الثقيلة خلال فترات الليل والصباح الباكر خاصة للأطفال وكبار السن.

وفيما يلي حالة وأخبار الطقس خلال الأيام القادمة:

- طقس يوم السبت 20 نوفمبر:

أمطار متوسطة إلى غزيرة تكون رعدية أحيانًا على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري (السلوم ومطروح والإسكندرية والبحيرة وكفر الشيخ ودمياط وبورسعيد والعريش) قد تكون مصحوبة بحبات البرد ونشاط للرياح على فترات متقطعة، كما أن هناك فرصًا لسقوط أمطار متوسطة تكون رعدية أحيانًا على مناطق متفرقة من جنوب الوجه البحري وشرق البلاد (الدقهلية والشرقية والغربية والمنوفية) على فترات متقطعة.

كما أن هناك فرصًا لسقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من القاهرة الكبرى ومدن القناة وسيناء وشمال الصعيد على فترات متقطعة.

- طقس يوم الأحد 21 نوفمبر:

أمطار متوسطة إلى غزيرة تكون رعدية أحيانًا على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري (مطروح والإسكندرية والبحيرة وكفر الشيخ ودمياط وبورسعيد والعريش) قد تكون مصحوبة بحبات البرد ونشاط للرياح على فترات متقطعة، كما أن هناك فرصًا لسقوط أمطار متوسطة تكون رعدية أحيانًا على مناطق متفرقة من منطقة خليج السويس وسيناء (راس غارب والزعفرانة ونخل وكاترين) على فترات متقطعة.

كما أن هناك فرصًا لسقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من جنوب الوجه البحري والقاهرة الكبرى ومدن القناة وشمال الصعيد على فترات متقطعة.

- طقس يوم الاثنين 22 نوفمبر:

أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الدلتا على فترات متقطعة 30% تقريبا.

- من الثلاثاء 23 نوفمبر إلى الخميس 24 نوفمبر:

تسود شبورة مائية تكون كثيفة أحيانا من 5- 7 صباحًا على الطرق السريعة المؤدية من وإلى القاهرة والسواحل الشمالية والوجه البحري ووسط سيناء ومدن القناة.

وفيما يلي درجات الحرارة المتوقعة خلال الفترة من اليوم السبت 20 نوفمبر إلى الخميس 25 نوفمبر 2021

- طقس السبت 20 نوفمبر 2021:

على القاهرة والوجه البحرى 22 درجة والصغرى 15، وعلى السواحل الشمالية 20 درجة والصغرى 16، وعلى جنوب سيناء 25 درجة والصغرى 18، وعلى شمال الصعيد 24 درجة والصغرى 14، وعلى جنوب الصعيد 26 درجة والصغرى 16 درجة.

- طقس الأحد 21 نوفمبر 2021:

على القاهرة والوجه البحرى 20 درجة والصغرى 15، وعلى السواحل الشمالية 20 درجة والصغرى 16، وعلى جنوب سيناء 25 درجة والصغرى 18، وعلى شمال الصعيد 22 درجة والصغرى 14، وعلى جنوب الصعيد 25 درجة والصغرى 16 درجة.

- طقس الاثنين 22 نوفمبر 2021:

على القاهرة والوجه البحرى 21 درجة والصغرى 15، وعلى السواحل الشمالية 21 درجة والصغرى 16، وعلى جنوب سيناء 24 درجة والصغرى 18، وعلى شمال الصعيد 22 درجة والصغرى 14، وعلى جنوب الصعيد 25 درجة والصغرى 16 درجة.

- طقس الثلاثاء 23 نوفمبر 2021:

على القاهرة والوجه البحرى 22 درجة والصغرى 15، وعلى السواحل الشمالية 22 درجة والصغرى 16، وعلى جنوب سيناء 25 درجة والصغرى 18، وعلى شمال الصعيد 24 درجة والصغرى 14، وعلى جنوب الصعيد 27 درجة والصغرى 16 درجة.

- طقس الأربعاء 24 نوفمبر 2021:

على القاهرة والوجه البحرى 23 درجة والصغرى 15، وعلى السواحل الشمالية 22 درجة والصغرى 16، وعلى جنوب سيناء 27 درجة والصغرى 18، وعلى شمال الصعيد 24 درجة والصغرى 14، وعلى جنوب الصعيد 27 درجة والصغرى 16 درجة.

- طقس الخميس 25 نوفمبر 2021:

على القاهرة والوجه البحرى 23 درجة والصغرى 15، وعلى السواحل الشمالية 23 درجة والصغرى 67، وعلى جنوب سيناء 27 درجة والصغرى 18، وعلى شمال الصعيد 24 درجة والصغرى 14، وعلى جنوب الصعيد 27 درجة والصغرى 16 درجة.