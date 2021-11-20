«بتورتة عليها صورته».. مواطنون بإحدى قرى الدقهلية يحتفلون بعيد ميلاد الرئيس (صور)

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احتفل العشرات من أهالى قرية منية سندوب التابعة لمركز المنصورة في محافظة الدقهلية، مساء الجمعة، بعيد ميلاد الرئيس عبدالفتاح السيسي، وقاموا بتزيين تورتة بصورة الرئيس وعلم مصر، وأشعلوا شمعة ورددوا أغنية «عيد ميلاد سعيد»

حيث تجمع عدد من الأهالي داخل منزل أحد المواطنين بالقرية لتنظيم الاحتفال وسط حالة من البهجة والسعادة بهذه المناسبة.

وقال أشرف بدران أحد منظمى الحفل «أحرص كل عام على الاحتفال مع أبناء قريتى بعيد ميلاد الرئيس وأي مناسبة وطنية لنرسل رساله لأعداء الوطن أن المصريين يحبون الرئيس ويقفون خلفه من أجل وطنهم.

وأضاف «قمنا هذا العام بإحضار تورتة ووضعنا عليها صورة الرئيس السيسي وبجواره علم مصر لنحتفل بعيد ميلاده في جو بسيط لتكون رساله للجميع بأن هناك محبين بسطاء للرئيس لا يبتغون من وراء حبه شيء سوى نهضة مصر وأمنها.

وأكد الشيخ عبدالعزيز صادق أحد أهالى القرية ومستضيف الاحتفال بمنزله «أن هذا العام كان الاحتفال بعيد ميلاد الرئيس محدودا بسبب قرار منع التجمعات بسبب جائحة كورونا فقررنا أن نقيم عيد الميلاد بمنزلى مع مناشدة كل من يحب الرئيس أن يقيم احتفالية رمزية بين أسرته وأن يضع صورة الرئيس على فيس بوك ليرى العالم كم الحب الذي يحظى به الرئيس داخل قلوب المواطنين البسطاء.

وأشار إلى أن قرية منية سندوب لها دور كبير في دعم الرئيس السيسى من خلال المشاركة في المسيرات المؤيدة للجيش والشرطة والمناهضة لجماعة الإخوان بالإضافة لمشاركتهم في ثورة ٣٠ يونيو، كما أنقرية منية سندوب هي مسقط رأس الحاجة زينب الملاح رحمة الله عليها والتى سبق وتبرعت بقرطها الذهبى لصندوق تحيا مصر واستقبلها الرئيس السيسى في القصر الجمهورى وكرمها كما أن الرئيس نعاها عقب وفاتها .

اهالى قرية يحتفلون بعيد ميلاد الرئيس

اهالى قرية يحتفلون بعيد ميلاد الرئيس

اهالى قرية يحتفلون بعيد ميلاد الرئيس

اهالى قرية يحتفلون بعيد ميلاد الرئيس

اهالى قرية يحتفلون بعيد ميلاد الرئيس

اهالى قرية يحتفلون بعيد ميلاد الرئيس