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دارين حداد: «كلبتي حياتي وبحسها بنتي» ()

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دارين حداد: «كلبتي حياتي وبحسها بنتي» (فيديو) دارين حداد: «كلبتي حياتي وبحسها بنتي» ()

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كشفت الفنانة دارين حداد، رد فعل الجمهور على المسلسل التونسي «الجاسوس» الذي شاركت فيه بالبطولة مع لطفي العبدلي، ورياض النهدي، ولطيفة القفصي، وحمدي غوار وغيرهم من النجوم.

وقالت دارين حداد، خلال لقائها مع الإعلامية سليمان ببرنامج «سبوت لايت» المذاع على قناة صدى البلد، إن مسلسل الجاسوس كان تجربة جميلة، مردفة «مبسوطة إني صورته في بلدي تونس وعمل شغل حلو».

وأضافت دارين حداد، «أحب البساطة والفكاهة وأن أعيش بطبيعتي دون تكليف»، مشيرة إلى أنها تلتقط الكلمات المصرية المضحكة وتستمر في ترديدها واستخدامها في الفكاهة.

وكشفت أنها تحب الكلاب لدرجة كبيرة، وأن كلبتها الجديدة تسمى «فيندي»، مردفة «كلابي حياتي، يعني أتصور مع مين، مش دي أولى، هي بتضحكني وعايشة معايا وواخدة وقتي كله».

وتابعت دارين حداد، أن الشخص الذي يربي الحيوانات في منزله يعرف حقيقة هذا الكلام ولا يسخر منه، معلقة: «دي روح في الآخر، بتعيش معاك، وأنا بحسها بنتي، لما أشوف كلاب في الشارع بحط لها أكل، لأني بعشق الكلاب».

المصرى اليوم

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