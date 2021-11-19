أمانة الطائف: الأعمال المتسببة لتدفق مياه على مدخل "القيم" تتبع لجهات أخرى

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بعد شكوى مواطنين من تسببها في تهالك الأسفلت وانتشار البعوض

أوضحت أمانة الطائف في بيان لها أن الأعمال الجارية والمتسببة لتدفق مياه على مدخل القيم الأعلى تتبع لجهات أخرى، وذلك تعقيباً على ما نشرته "سبق" في وقت سابق بعنوان "مشاهد عبثية تتهيأ.. معدة ثقيلة تفتح مجرى مياه مجهولة لـ"قيم الطائف".

وكان أهالي حي القيم الأعلى بالطائف، فوجئوا يوم أمس بمياه مجهولة تقتحم طريق مدخل الحي بعد أن تكرر المشهد قبل سنوات، وتسبب في تهالك طبقة الأسفلت لمدخل الحي وانتشار البعوض والروائح الكريهة، وعاد المشهد مجدداً بعد أن فتحت ممراً لهذه المياه القادمة من طريق المطار.

وكان أحد أهالي حي القيم الأعلى قال لـ"سبق"، إنهم فوجئوا بكمية مياه مجهولة تقتحم الطريق وتسببت في عرقلة حركة السير لمدخل القيم الأعلى الرئيس.

وأوضح المواطن أنه حين تتبع مصدر المياه وجد أن إحدى المعدات الثقيلة قد قامت بفتح مجرى لهذه المياه المجهولة الموبوءة على الطريق العام دون اهتمام بعقوبة هذا الأمر وما يسببه من تهالك الطريق والتلوث وتجمع المياه وإكثار البعوض، وإهدار للمال العام بعد أن سفلت الطريق قبل سنوات.

وطالب المواطن، الأهالي بحماية صحتهم والإسراع بمعالجة جريان المياه ومعرفة من تسبب في ذلك، مؤكداً أن طبقة الأسفلت سوف تهشم وتتلف كما حدث قبل سنوات لتتكرر نفس المعاناة.أمانة الطائف مشاهد عبثية تتهيأ.. معدة ثقيلة تفتح مجرى مياه مجهولة لـ"قيم الطائف"