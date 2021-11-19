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أكد الفنان خالد سرحان، عدم تخصصه في كاتبة السيناريو لأن هذا النوع من الكتابة بحاجة إلى حرفية خاصة، موضحا أنه يصنع الأفكار ويأتي بشخص متخصص لكتابتها.

وأضاف خالد سرحان خلال لقائه مع الإعلامية شيرين سليمان ببرنامج «سبوت لايت» المذاع على قناة صدى البلد، أن قصة فيلم الديكتاتور، من أفكاره لكنه استعان بمتخصص لكتابتها لأن الكتابة ليست مهنته.

وأوضح خالد سرحان أن السيناريست أو الكاتب يجب أن يكون جالسا على مكتب وعضلة الكتابة لديه تعمل دائما، مشيرا إلى أن الراحل وحيد حامد كان يجلس عادة أمام طاولة في فندق ما وهو يمارس الكتابة.

وكشف خالد سرحان أن الراحل وحيد حامد كان لديه جلسة تسمى «قعدة الشر» يحضر فيها إبراهيم عيسى، ووائل الإبراشي، ومحمود سعد، وعادل إمام، وكانت تقام يوم الجمعة، مشيرا إلى أن السيناريو لا يجتمع مع التمثيل: «صاحب بالين كذاب».